La Breast Unit dell’IRCCS Maugeri Pavia lancia un corso di estetica oncologica

Sono passati dieci anni da quanto ha ottenuto la certificazione europea di EUSOMA, la società scientifica di chi cura i tumori al seno. Così, nel giorno del decennale e in occasione del World Cancer Day, la Breast Unit dell’IRCCS Maugeri Pavia ha lanciato un nuovo progetto a favore delle proprie pazienti.

Si tratta di un corso di formazione in Estetica oncologica in collaborazione con OTI oncology, rappresentata dalla coordinatrice europea Angela Noviello e Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – ANDOS, comitato di Milano, presente con la presidente Daniela Bossi, in cui saranno offerte alle pazienti alcune lezioni di maquillage, per prendersi cura di sé anche durante la fase più intensa delle cure chemioterapiche.

A Pavia, grazie alla collaborazione di un’altra associazione di volontariato, l’Associazione Donne Operate al Seno ADOS è già attivo un Servizio gratuito di parrucche per combattere la temporanea alopecia legata sempre ai trattamenti farmacologici e che, nel 2018, ha seguito 98 pazienti.

Sempre per ricordare questo importante anniversario che la vide prima in Italia, ottenere il bollino europeo, dopo essere nata nel 2000 sotto la guida di Alberto Costa, la Breast Unit pavese, oggi guidata da Fabio Corsi, professore di Chirurgia generale alla Statale di Milano, ha invitato Silvia Amodio a portare all’IRCCS di via Maugeri 10, un estratto della sua mostra fotografica sulle donne operate al seno, Io ero, sono, sarò, che attraverso due mega-schermi posti nell’Area Lounge dell’ospedale, riproporrà in continuo le 50 foto che compongono il suo allestimento che sta girando l’Italia.

Un allestimento che per due settimane sarà offerto a visitatori e pazienti dell’Istituto.