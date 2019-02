Mieloma ti sfido, "I duellanti" arrivano a Milano

«Il nostro obiettivo primario è la qualità di vita della persona in fase acuta e post acuta di malattia» ha sottolineato il presidente della onlus La Lampada di Aladino che nel suo intervento ha voluto sottolineare l’importanza dell’ascolto perché «se è vero che la ricerca ha fatto passi da gigante, progressi straordinari non bisogna mai dimenticare che dietro alle cellule ingegnerizzate c’è la malattia e il corpo di una persona». Sull’ascolto dei pazienti e dei loro caregiver e familiari è intervenuto ancora Amadori ricordando come l’Ail, associazione di associazioni – 81 le sezioni provinciali – sia non solo presente sul territorio, ma abbia dato vita ai Gruppi Ail Pazienti «vengono realizzati periodicamente dei seminari in cui si affronta la malattia a 360 gradi».

La parola è poi passata a Paolo Corradini, professore di ematologia all’Università degli Studi di Milano e direttore della divisione di ematologia della Fondazione Irccs istituto nazionale dei Tumori e presidente Sie (Società italiana di ematologia) che dopo aver ricordato come il rischio che il segno psicologico della malattia permanga ha fatto notare che con l’aumento dell’età media - dopo il Giappone siamo i più longevi - è in crescita anche l’incidenza. «Sta cambiando la prevalenza, vale a dire il numero di persone affette dalla patologia: mentre una volta la sopravvivenza mediana era di 3 anni, adesso nel giovane è di 8 o più anni, di conseguenza la popolazione con MM sta aumentando molto perché i pazienti vivono di più. Un altro cambiamento decisivo è legato all’arrivo delle nuove terapie, più mirate e meno tossiche, che hanno prolungato la durata della remissione della malattia anche prima di una ricaduta. La più importante conseguenza dei progressi terapeutici ottenuti con i nuovi farmaci è il netto miglioramento della qualità di vita dei pazienti». Un problema è far arrivare ai pazienti le informazioni corrette «è cruciale» secondo Corradini.

«Per i pazienti che vengono sottoposti al trapianto autologo di cellule staminali ematiche, ci sono nuove opportunità come quella di arrivare al trapianto con minore quantità di malattia e questo riveste una grande importanza», ha spiegato Luca Baldini, Direttore Uoc di Ematologia, direttore Scuola di specializzazione in ematologia, Dipartimento di Oncologia e Emato-oncologia dell’Università degli Studi di Milano, Fondazione Irccs Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico Milano. «Oggi disponiamo anche di terapie di mantenimento con farmaci assunti per via orale che riescono a ottenere un’ulteriore stabilizzazione dei risultati che si ottengono con l’autotrapianto di midollo osseo, prolungando così la durata della risposta a quest’ultimo. Per quei pazienti non candidabili al trapianto disponiamo di farmaci come gli immunomodulatori per via orale, che hanno modesta tossicità e risposte che si attestano attorno ai 4-5 anni. La scelta della terapia subito dopo la diagnosi è molto importante perché, nonostante oggi si disponga di molte linee terapeutiche, i risultati maggiori si ottengono nelle prime due-tre linee di trattamento».