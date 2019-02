Reddito di Cittadinanza, Becchetti: «Non è tutto da buttare. Ma quanti rischi»

Che bilancio fa di questo nuovo strumento?

Sarebbe un errore criticare a prescindere questa misura. Soprattutto per l'opposizione. Un partito di sinistra non può fare la guerra a una rete di protezione universale come questa. bisogna più che altro vedere come si può migliorare ed evitare i rischi, che ci sono

Quali sono i rischi?

Principalmente due. Il disincentivo alla ricerca di lavoro da parte di chi lo percepisce e il rischio di cumulo con il lavoro nero. Su questo la partita dei controlli diventa molto importante. Sicuramente due effetti statistici che potrebbero accadere e che non sono necessariamente positivi sono, da una parte l'aumento della disoccupazione e dall'altro l'aumento dei salari minimi.

Perché l'aumento della disoccupazione?

Noi sappiamo che tanta gente in Italia è inattiva. Ma in realtà è disoccupata. Queste persone inattive si trasformeranno in persone in cerca di lavoro perché questa è la condizione per accedere al sussidio. Quindi aumenterà il dato sulla disoccupazione

Perché non è positivo l'aumento dei salari minimi?

È positivo per il lavoratore. Ma è un'arma a doppio taglio perché bisogna vedere se per le aziende non aumenti solo il gap del costo di produzione tra l'Italia e l'estero.

Il Reddito di Cittadinanza sostituisce il Rei. Però si tratta di strumenti molto diverse che si rivolgono a platee diverse. Cosa ne pensa?

Il Rei era più attento al reddito familiare. Nel RdC il coefficiente familiare c'è ma è basso. Sicuramente aiuta più i single. Non è necessariamente un male questo cambio di strumento ma certamente alcune modifiche ci vorrebbero

Quali?

Oltre ad un coefficiente famigliare più largo che faccia pesare di più il reddito famigliare avrei fatto soglie diverse per nord, centro e sud Italia. Bisogna tenere conto delle differenze importanti del costo della vita tra i vari territori.