Daniele Barbone, nuovo Amministratore delegato

È Daniele Barbone (nella foto) il nuovo Amministratore delegato di Cesvi. Nato ad Alessandria, 47 anni, Barbone è tra i principali esperti italiani di green economy con una lunga esperienza professionale nel settore ambientale.

Nel 2013 ha partecipato al gruppo di Lavoro Energia e Ambiente del G20 sotto la presidenza Russa e in qualità di delegato al G20 Civil Summit, incarico che ha ricoperto nel 2014, 2015, 2017 e 2018. Ha fondato BPSEC srl, azienda vincitrice di numerosi premi nel settore dell’innovazione ambientale di cui è direttore e socio di maggioranza.

«A nome dell’intero CdA vorrei esprimere un ringraziamento a Daniela Bernacchi per quanto ha sinora fatto e sicuramente farà per Cesvi, nella certezza che la collaborazione continuerà in maniera proficua aiutando la Fondazione a perseguire gli obiettivi di consolidamento e crescita», dichiara Gloria Zavatta, presidente di Cesvi.

Barbone, che dal 2019 insegna sostenibilità ambientale all’istituto di Mobilità sostenibile, Meccatronica ed Aerospazio del Piemonte e collabora con “The Climate Reality Project”, fondazione del premio Nobel e già vicepresidente Usa Al Gore, ha accolto la sua nomina con un auspicio: «Spero di poter mettere la mia esperienza al servizio di un’organizzazione a cui mi sono avvicinato da tempo, dando un contributo di valore nell’affrontare le sfide complesse che caratterizzano la scena internazionale in questo momento».

Grande appassionato di sport e runner professionista, Barbone ha corso a piedi nove deserti, dal Sahara alla Death Valley negli USA. Al suo amore per la corsa sono dedicati due libri: “Runner si diventa - Dall’ufficio al deserto”, edito da Corbaccio nel 2015, e “Correre cambia la vita - Giro del mondo in dieci tappe per chi corre e cammina, dal Jesus Trail alla Valle della Morte”, edito da LSWR nel 2018.