La storia di Nice: «con l’educazione salvo le bambine dal taglio»

«Avevo 7 anni quando i miei genitori sono morti, mio padre prima, mia madre dopo pochi mesi. Sono andata a vivere con mio nonno. Non è mai facile crescere senza i propri genitori; ti spaventa e ti indurisce. Ma mi ha anche dato la forza di alzarmi da sola, perché ero sola. E mi ha insegnato molto, a contare su me stessa, e ad essere responsabile. Non hai altra scelta che farcela. Con le tue forze, le tue speranze, i tuoi sogni», racconta Nice Nailantei Leng’ete - operatrice di Amref Health Africa, scelta dal Time nel 2018 tra le 100 persone più influenti al mondo - è in Italia per la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili.

Nice è scappata due volte dal suo villaggio pur di non sottoporsi alla pratica, ed è una delle pochissime donne a non essere stata tagliata nella sua comunità masaai. «Vedevo la differenza tra me e le mie coetanee che avevano subito il taglio. Una differenza troppo grande e non potevo pensare solo a me stessa», racconta. «Il dialogo è la chiave, il coinvolgimento e la partecipazione di tutti, della comunità, degli uomini, delle giovani donne e dei giovani moran - i guerrieri della mia terra -, sono l’unica via per cambiare, per crescere. L’ascolto da una parte e il dialogo dall’altra. Ho così iniziato a parlare rompendo tutti i taboo: la giovane donna che parla con i vecchi del villaggio - coloro che decidono - del valore della ragazza, della dignità e del rispetto, di un altro futuro possibile per le giovani donne, di cosa realmente significa il taglio: non solo un taglio fisico, ma un taglio di diritti, speranze, di futuro autonomo, di crescita per se stesse e per la propria comunità».