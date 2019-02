Le Misericordie a Casa Sanremo: oltre 50 i volontari arrivati in città

«In occasione della 69^ edizione del Festival della Canzone Italiana le Misericordie sono coinvolte nell’organizzazione di Casa Sanremo 2019 ed in particolare si occupano, per il secondo anno, di prevenzione sanitaria, pronto intervento, assistenza a persone diversamente abili e servizio anti-incendio per quanto riguarda la sicurezza dell'evento», spiega Matteo Amato, 30 anni, della Misericordia Azzurro di Vallecrosina, in provincia di Imperia. «Le attività, già in corso», continua, «termineranno sabato 9 febbraio e sono gestite dal coordinamento zonale 1 Liguria, con la collaborazione delle Confraternite locali, si alterneranno in tutto 50 tra Sorelle e Fratelli che sono a disposizione per fornire questi importanti servizi».

Francesco ha 52 anni e nella vita è un imprenditore: «è da 35 ani che sono attivo nel mondo del volontariato. E partecipo alle azioni delle misericordie da 35 anni». Come Alessandro che di anni ne ha 42 ed è un fotografo lucchese: «Sono un confratello delle misericordie da 26 anni», racconta. «Partecipo a tutte le missioni sul territorio Italiano».