AAA cercansi volontari a Milano

Il Servizio volontari “Tempo Libero” del Centro “S. Maria Nascente” Fondazione Don Gnocchi di Milano (in via Gozzadini, 7) cerca volontari per condividere in gruppo attività di svago e divertimento pomeridiane e serali con ragazzi disabili. Si cercano volontari anche per attività interne al Centro, quali assistenza al pasto, animazione, sostegno alla persona, accompagnamento, piscina e laboratori.

La diisponibilità richiesta ai volontari è di una volta alla settimana. Sono inoltre previsti dei momenti formativi.

Per informazioni e per offrire la propria disponibilità è possibile telefonare al numero 02-40.30.85.85 (Responsabile, Daria Dassa), oppure consultare il sito internet www.dongnocchi.it, visitando la sezione Volontariato.