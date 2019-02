Agente 0011: al via a Bergamo la “missione inclusione”

A Bergamo, dopo una prima fase di approfondito studio del territorio di Boccaleone per rilevarne potenzialità e criticità, gli studenti degli istituti scolastici “Secco Suardo”, “Manzù” e “Natta” hanno formulato alcune proposte concrete per migliorare l’inclusione sociale nel quartiere, che verranno discusse e votate dai cittadini nel corso del laboratorio di comunità di sabato 9 febbraio. Il confronto tra studenti e la comunità sarà coordinato da Cesvi, insieme a ABCittà e Cooperativa Pandora.

Per portare a termine la missione, gli “studenti-agenti” dovranno dimostrare di saper ascoltare il territorio e farsi portavoce delle istanze comuni per renderlo più accogliente e inclusivo. La proposta migliore verrà ulteriormente elaborata dagli studenti in collaborazione con la rete sociale e infine sottoposta formalmente ai rappresentanti delle istituzioni a aprile 2019.

“Agente 0011 - Missione inclusione” è un progetto di sensibilizzazione e cittadinanza attiva realizzato con ActionAid, VIS, Amref, CittadinanzAttiva, Asvis, UISP e La Fabbrica e co-finanziato da Aics, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. “Agente0011: Missione Inclusione” ha un portale dedicato www.agente0011.it, che consente a studenti e giovani di tutta Italia di diventare cittadini più responsabili e agenti del cambiamento.

L’ingresso all’evento di sabato, al quale saranno presenti gli assessori del Comune di Bergamo Maria Carolina Marchesi, Giacomo Angeloni e la presidente del Consiglio Comunale, Marzia Marchesi, è gratuito fino a esaurimento posti.

Si consiglia la prenotazione all’indirizzo email: eventi@cesvi.org o al numero di telefono 035.2058058

In apertura photo di Emanuela Colombo