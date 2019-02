Con Amici Cucciolotti le “Missioni possibili” aiutano cani, gatti & C.

Si possono fare grandi missioni con piccoli gesti. Piccoli come quello di attaccare una figurina all’album per proteggere gli animali. Da quelli domestici, come cani e gatti a quelli che vivono in un ambiente a rischio per l’inquinamento da plastica come i delfini. È iniziata da poche settimane la raccolta solidale attraverso l’album “Amici Cucciolotti 2019” edito da Pizzardi editore.

Ogni anno l’iniziativa si arricchisce, come un vero e proprio moltiplicatore di bontà. Da 13 anni i “Cucciolotti” collaborano con l’Enpa, l’ente nazionale protezione animali e nel 2018 sono state lanciate come progetto pilota le “Missioni possibili” che, fa sapere una nota di Enpa, sono entrate a regime con il lancio dell’album 2019. Ma quali sono queste missioni possibili? C’è Sofia, 10 anni, di Chivasso (Torino), che ogni mattina lascia davanti al portone di casa una ciotola di latte per il gatto randagio del quartiere. Invece, Marta, 9 anni, di Venezia, insieme ai suoi compagni di classe ha pulito il giardino della scuola per evitare che un topolino di campagna, insieme a semi e frutti, finisse per mangiare anche buste e oggetti di plastica. E poi c’è Stella, 9 anni, di Roma, che non può vivere con un animale in casa ma ogni domenica va in un gattile dove può coccolare i gatti perché così “è come se avessi tanti animali miei”.