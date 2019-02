Decreto Sicurezza, al via i primi trasferimenti dal Cara di Mineo

L'ordine degli avvocati di Milano al premier Conte, preoccupati per gli effetti del Decreto sicurezza Scendono in campo gli avvocati, come a Milano, che avvertono che non solo sullo Stato di diritto non sono ammissibili passi indietro ma che sul tema dei migranti occorrono parole e gesti che non offendano i diritti fondamentali delle persone. Ecco la delibera approvata all'unanimità dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano inviata al Presidente del Consiglio, avvocato Giuseppe Conte