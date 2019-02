Leggere è come lottare

Cita Buber a tal prosposito: "La sfiducia fondamentale, scrive Buber, è il segno distintivo del tempo presente. Il futuro dell’umanità dipende dalla ripresa e dalla riscoperta del dialogo autentico. Undialogo autentico richiede uomini che abbiano “superato la sfiducia a priori in sé stessi, e devono essere capaci di riconoscere il loro compagno di dialogo nella realtà della sua essenza”. Costoro, cui è affidata la speranza del filosofo, non parlano solamente a loro nome, ma sono invece persone indipendenti,senza alcun potere eccetto quello dello spirito.Non rappresentano una singola posizione politica, ma pensano e agiscono a livello globale, e formano così il fronte trasversale dell’ Homo Humanus. (P. 101). La vera comunità non nasce dal fatto che le persone nutrono sentimenti reciproci (anche se non senza questi), ma da queste due cose: che tutti siano in reciproca relazione con un centro vivente e che siano tra loro in una vivente relazione reciproca.[...] La comunità si costruisce a partire dalla vivente relazione reciproca, ma il costruttore è l’operante centro vivente. [...] I raggi che da tutti i punti dell’io convergono al centro costruiscono un cerchio. Prima non è la periferia, la comunità, primi sono i raggi, primo è il fatto che la relazione ha in comune una tensione verso il centro. Soltanto questo garantisce l’esistenza autentica della comunità. (p. 104).

Ferrara coclude il suo volume citando ancora Buber: "Basandosi sul principio dell’affinità elettiva, la Nuova Comunità si contrappone tanto a una comunità originaria (Urgemeinschaft) fondata sulla comunanza di sangue, quanto all’anonimo asservimento del singolo all’interno degli ingranaggi della società. Ciò che importa è la vita, intesa come possibilità di creazione sempre a-venire. In essa, dichiara enfaticamente Buber, “l’umanità, proveniente da una comunità originaria ottusa e carente di bellezza, passata attraverso la crescente schiavitù della “società”, giungerà a una Nuova Comunità, che non è più fondata sulla affinità di sangue ( Blutsverwandtschaft), bensì sull’affinità elettiva ( Wahlverwandtschaft)” (p. 106).

Il lato oscuro delle Onlus

Il secondo libro è Viaggio al termine delle onlus. Diario di uno sfruttamento di Zoe Vicentini (Meltemi, 2018). Un inchiesta sociale vissuta in prima persona.Vicentini si fa "assumere" in una onlus nel ruolo di addetta alla raccolta fondi - dialogatrice - e da studiosa infiltrata osserva, prende appunti, registra conversazioni, studia atteggiamenti e dinamiche di gruppo. Si ritroverà a vivere per mesiin un ambiente in cui "cinismo, risentimento e obbedienza ma anche frammentazione e solitudine" (p. 140) dominano la vita di ragazzi alle prime esperienze lavorative. Giovani alla ricerca di un posto di lavoro che permetta autonomia e crescita personale e che si ritrovano, invece, in situazioni paradossali gestite da solerti manipolatori. Manipolatori che attraverso le tecniche della PNL e della psicologia motivazionale spingono continuamente a dare il meglio in cambio di pochi centesimi.

Scrive Vincenti riguardo agli esiti di questa manipolazione: "si è implicitamente costretti a credere nel Sistema, a introiettarlo in sé e a farlo completamente proprio, pena non guadagnare, dunque non produrre profitto per l’agenzia, dunque non finanziare le opere di bene delle onlus che si promuovono e contribuire a creare un brutto clima, andando a influenzare i propri colleghi con la propria energia negativa" (p. 42). Progressivamente, ma inesorabilmente si entra in una spirale di frustrazione sempre più intensa: "per ammortizzare le probabili perdite, dunque i contratti recessi, i dialogatori si auto costringeranno a far firmare sempre più contratti, aggredendo ma col sorriso sempre più persone, arrivando a lavorare sempre più ore, in una sorta di ansia e paranoia individuale, del dialogatore, e collettiva, dell’agenzia e della onlus" (p. 72). Il rapporto di lavoro appare dunque in questa inchiesta molto ambiguo e fragile: "è possibile cessare la collaborazione lavorativa con l'agenzia in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, né da parte del lavoratore, né da parte del datore di lavoro, così che tutto appare coperto da una patina dorata che tinge l'intera opera benefica di piena libertà di movimento, sia di arrivo che di partenza, sia di orari che di spostamenti, ricalcando una forma lavorativa autonoma, quando nella realtà ha tutte le caratteristiche di un’attività subordinata, con una o più figure responsabili che controllano se si arriva in orario, e che regolano l’intera attività di vendita e promozione" (p. 78).