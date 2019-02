Migrateful, l’integrazione si fa cucinando

L’impresa sociale londinese coinvolge i rifugiati e richiedenti asilo che fanno fatica a trovare lavoro a causa di barriere linguistiche e legali, queste ultime dovute al fatto che in Gran Bretagna i richiedenti asilo che non hanno ancora ricevuto lo status di rifugiato non possono lavorare, e coloro che l’hanno ricevuto devono riuscire a trovare un lavoro senza avere precedenti esperienze lavorative nel Paese, cosa tutt’altro che facile.

Così commenta il Guardian: «Quello che diventa chiaro riguardo i “sapori di casa” -di un posto, di una cultura o di una cucina- è che è raramente una cosa a senso unico. Più spesso è un dialogo: un dare e ricevere esperienze. Nessun posto che ho conosciuto riflette una tale complessità quale è quella di Migrateful». Nel progetto il dialogo interculturale è di vitale importanza. «Condividere la propria cultura e imparare quella degli altri è un modo molto positivo per stabilire contatti con la gente», dice Jess Thomson.

«Infatti i richiedenti asilo e i rifugiati che arrivano in questo Paese spesso non hanno amici, non hanno un network, né contatti per trovare lavoro, e non sanno parlare la lingua bene. Può essere un’esperienza di grande isolamento. Queste persone hanno bisogno di sostegno per ricostruire le loro vite nello Uk e devono anche metabolizzare dei ricordi veramente traumatici. Migrateful dà loro una comunità dove sono estremamente apprezzati», spiega Jess Thomson nel video.