Cosa scegli quando scegli una prostituta?

Cosa scegliete quando scegliete una prostituta?. L’Italia, dove le donne vittime di prostituzione sono 70mila (4mila solo in Lombardia), è il Paese del “quello della prostituzione è il lavoro più vecchio del mondo”; è la nazione dei luoghi comuni “eh ma l’hanno scelto loro. Mica sono tutte obbligate?”. In Italia 9 prostitute su dieci sono straniere, il 42% Nigeriane; il 49% dell’Est Europa: una prostituta su cinque è minorenne. Eh sì. Ve lo ricordate che l’Italia è il Paese del “eh ma l’hanno scelto loro. Mica sono tutte obbligate?”. È certo. Mica sono sfruttate. L’hanno scelto loro di stare sull’asfalto delle strade per turni di 10, 15, 20 ore di fila. Di notte e di giorno. Con il caldo torrido e il freddo dell’inverno. L’hanno scelto loro di andare (in media) con oltre venti clienti al giorno. Hanno scelto anche di subire le violenze fisiche delle organizzazioni criminali che le sfruttano, di consegnare a loro tutto quello che guadagnano. Chi non sceglierebbe per se stesso e per il proprio corpo una cosa cosi? Chi queste donne le prende pagando lo sa cosa sta comprando?

Per questo la compagnia teatrale Favolafolle, in collaborazione con l’associazione Lule, nata nel 1996 ad Abbiategrasso con la finalità di operare nell’aiuto alle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, ha messo in piedi la performance NoBody.