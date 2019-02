Parte la campagna sms solidale "Il vero ascolto”

Negli ultimi anni stanno, inoltre, emergendo in maniera sempre più insistente problematiche legate al mondo di internet. Nel 2018, in particolare, Telefono Azzurro ha gestito attraverso la linea telefonica gratuita 1.96.96, la chat www.telefonozzurro.it/chat e altri canali web oltre 250 casi relativi al web, che hanno coinvolto principalmente pre-adolescenti (45% dei casi) e adolescenti (44.1%) di sesso femminile (65% dei casi). Nel 43.1% dei casi i ragazzi hanno chiesto aiuto per problemi legati al cyberbullismo e questa motivazione di intervento è cresciuta del 10% rispetto al 2017. Sono state, inoltre, registrate richieste di aiuto relative al sexting (16.9% dei casi), alla dipendenza da Internet (6,4%), all’adescamento di adulti su minore (6,1%), alla violazione della privacy (5,1%), alla pedopornografia online (3,8%), ad atti autolesivi e suicidi (3,5%), a contenuti che esaltano i disturbi alimentari (1,6%), a crimini online (1,3%) e a diverse altre problematiche. Nel 34,2% dei casi i ragazzi hanno indicato come responsabile dei propri disagi legati al web un amico e nel 14,4% un’amica. Non mancano, però, i casi in cui il presunto responsabile viene identificato in un estraneo adulto, in un partente, in un coetaneo estraneo o in altre tipologie di figure.

Per gestire le richieste di aiuto legate ad internet segnalate attraverso la linea 1.96.96 Telefono Azzurro nel 2018 ha coinvolto vari Servizi e Istituzioni, attivando le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza nel 68,4% dei casi, ma anche Procure e Tribunali (10,5% dei casi), Servizi Sociali e Miur (5,3%).

La Campagna Sms Solidale “Il vero ascolto” di Telefono Azzurro ha l’obiettivo di aiutare sempre più bambini in difficoltà, potenziando il grande lavoro del Centro Nazionale di Ascolto.

Periodo: 10-23 FEBBRAIO

Donazioni:

- 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali;

- 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile

- 5 o 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

Il progetto “Il Vero Ascolto” di Telefono Azzurro ha l’obiettivo di aiutare, tramite l'ascolto e il sostegno psicologico, i bambini e gli adolescenti vittime di abusi e violenze, intercettando le loro richieste di aiuto, non solo telefonicamente, ma anche attraverso i nuovi canali tecnologici. L’ascolto è, infatti, il filo conduttore dell’attività portata avanti dalla onlus, che in questi anni ha adattato la sua mission ai bisogni e alle esigenze dei bambini e degli adolescenti in modo da poter offrire una risposta reale con strumenti sempre nuovi. La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi è mirata, in particolare, all’implementazione e al sostegno del Centro di Ascolto di Telefono Azzurro, che offre un servizio di ascolto e consulenza telefonica attraverso la linea 1.96.96 attiva 24H su 24H, 365 giorni l’anno.

Operatori appositamente formati offrono un servizio di ascolto e consulenza gratuito, accogliendo le richieste provenienti da tutto il territorio nazionale, non solo telefonicamente ma anche via chat.