Viaggio alle radici delle nuove imprese di comunità

L’impresa di comunità è un fenomeno nuovo e antico allo stesso tempo. Si colloca nell’alveo dell’impresa moderna, nata con il capitalismo durante la Rivoluzione industriale, ma non appartiene al campo dell’impresa capitalistica. Sin dall’Ottocento, accanto a questa, che è preordinata al soddisfacimento degli interessi del capitale, si è sviluppato un ampio insieme di forme d’impresa che, pur essendo a controllo privato, sono caratterizzate da finalità diverse da quelle delle imprese capitalistiche e sono appartenenti al Terzo settore. Qui troviamo l’impresa di comunità, la quale si caratterizza essenzialmente per due caratteristiche: il beneficio per la comunità creato attraverso un’attività d’impresa e la partecipazione dei suoi membri – destinatari ultimi del beneficio – alla gestione di essa. I primi esempi di questa forma di impresa si manifestano alla fine dell’Ottocento, quando appaiono le prime cooperative che producono beni o servizi di interesse generale per una comunità locale, come le cooperative elettriche, le cooperative del credito (casse rurali e artigiane), alcune cooperative di produzione (come le latterie sociali) e di consumo. È un processo storico tutt’altro che lineare, che vede il nascere e il rapido scomparire di diverse iniziative imprenditoriali di questo tipo, ma anche il consolidarsi di altre, e poi la trasformazione di queste e l’emergere di nuove.

Oggi si assiste a una rinascita del fenomeno in nuove forme, sia riguardo agli aspetti organizzativi sia ai campi di intervento. Si osserva, d’altra parte, anche un crescente interesse nella società per forme aggregative e di attivismo civile nuove e in nuovi settori di attività. Ciò si incrocia con il percorso storico dell’impresa di comunità e fa sì che per l’impresa di comunità ci sia oggi un interesse che in passato è talvolta mancato, principalmente nei periodi di massima forza e espansione dell’impresa classica, da una parte, e dell’intervento pubblico nell’economia, dall’altra. In concomitanza con l’appannarsi di entrambi, l’impresa di comunità è diventata, almeno a livello ideale e progettuale, di grande attualità. Il libro “Imprese di comunità. Innovazione istituzionale, partecipazione e sviluppo locale” (il Mulino) si concentra sulla parte più recente di questo percorso, in particolare sulle nuove forme di impresa di comunità. Si tratta di un complesso di esperienze che è in rapida crescita ed evoluzione e, inoltre, presenta al suo interno un’ampia diversificazione a seconda dei luoghi di vita nelle quali queste imprese emergono e operano. Tutto ciò lo rende un oggetto non facile da identificare, classificare e quindi analizzare. Il presente lavoro intende portare un contributo in questo senso.

Se guardiamo alle nuove forme di imprenditorialità comunitaria emergenti in questi ultimi anni e alla loro evoluzione rispetto al passato, una prima pressante esigenza che emerge è l’acquisizione di maggiori conoscenze sul fenomeno. Cos’è esattamente oggi l’impresa di comunità? Perché sorge? In quali forme concrete si manifesta? Sono queste le prime basilari domande a cui il libro si rivolge. È importante anche il modo in cui le domande vengono affrontate, il quale deve ovviamente essere funzionale al tipo di lettore al quale ci si rivolge. Il libro non nasce con intenti esclusivamente o anche principalmente accademici. Il suo obiettivo è quello di contribuire a chiudere il gap tra il rinnovato interesse per l’impresa di comunità, e le sue effettive potenzialità. Il libro vuole mettere a disposizione dei cittadini, policy maker e ricercatori desiderosi di approfondire questo tema alcune nozioni e informazioni di base che li possano aiutare a capire e eventualmente agire.