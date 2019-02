Volete inventarvi un lavoro? Leggete la storia di Jacopo De Carli, il calzolaio 2.0

Come arriva però l’idea di dedicarsi alle sneakers?

Molto gradualmente. All’inizio, dopo pochi mesi che ero a bottega, mi sono accorto che in negozio non arrivavano solo scarpe ma anche borse. Solo che nessuno le gestiva. Non c’era il know how per trattarle. Così ho proposto al mio capo di provarci io. Siccome si parla di oggetti che costano una fortuna, per convincerlo ho dovuto promettere che nel caso avessi creato danni li avrei ripagati di tasca mia. Una bugia, non avrei mai potuto sostenere quei costi. Ma non avevo alternative. La prima borsa che ho restaurato era una Hermes Birkin arancione. Era rovinata dal sole. Un lavoro difficile perché bisognava lavorare sulle sfumature. Grazie all’esperienza con le vernici acquisita con mio papà ho fatto un lavoro perfetto. Da quel momento ho cominciato a occuparmi di queste cose e mi sono specializzato. Le sneakers sono arrivate per caso. Un ragazzo mi ha chiesto se potevo pulirgliele. Il risultato è stato talmente buono che sono stato inserito in tutte le chat e i gruppi di questo mondo assurdo delle scarpe da ginnastica, di cui non sapevo nulla.