Alessandra Balsamo alla guida del Forum Famiglie Lazio

La conciliazione famiglia-lavoro; il supporto nello svolgimento della funzione educativa e genitoriale; il contrasto all’isolamento familiare; il riconoscimento del “valore mamma” e della scelta di dedicarsi alla maternità; una fiscalità più a misura di famiglia. Sono queste le priorità che si è data per il suo mandato Alessandra Balsamo neo eletta presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio, riunitosi sabato 9 febbraio per l’VIII Congresso, durante il quale è stato presentato il sondaggio on-line “Essere mamme a Roma”.

«Isolamento familiare, povertà educativa e criticità lavorative sono le principali debolezze delle famiglie di oggi. Per combatterle occorre fare rete, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, tra tutti gli attori che si occupano, direttamente o indirettamente, dei temi familiari, quali le Istituzioni, la Chiesa, il Terzo Settore, le Imprese e le altre aggregazioni sociali. Rafforzare il ruolo centrale della famiglia come stakeholder privilegiato è una priorità da affrontare per sviluppare buone politiche familiari, sociali ed economiche» ha detto la neo presidente.

Alessandra Balsamo (nella foto in apertura), 41 anni, napoletana d’origine e romana d’adozione, moglie e madre di due bambini, contribuisce al dibattito sulla famiglia partendo dal suo ruolo di essere mamma, oggi, a Roma e mettendo a disposizione le sue competenze professionali, come avvocato di diritto di famiglia e minorile, e le significative esperienze maturate nel mondo del Terzo settore, in particolare con le Acli di Roma.

«Lascio un Forum coeso all’interno e fortemente accreditato sul territorio», dichiara la presidente uscente Emma Ciccarelli, alla guida del Forum per 8 anni. «Sicuramente c’è ancora molto da fare per il consolidamento del rapporto con le Istituzioni al fine di favorire il ruolo di mediazione tra politica e famiglia e per avere un radicamento territoriale del forum più capillare. Solo lavorando “insieme” si potrà riuscire ad affrontare meglio le sfide del tempo presente».

«Raccolgo il testimone da Emma, che ha diretto con passione e tenacia il Forum delle associazioni familiari del Lazio in questi anni. Vorrei proseguire nella stessa prospettiva, mettendo al servizio del Forum la mia esperienza di mamma, di volontaria e di avvocato per tutelare i diritti delle famiglie, con la preziosa collaborazione di tutte le associazioni familiari che operano nel Lazio per creare una forte sinergia a livello regionale, senza tralasciare le varie specificità provinciali e della Capitale», continua Balsamo.

«Il mio impegno» ha concluso la neo presidente, «sarà volto a promuovere il protagonismo delle famiglie, a valorizzare le associazioni familiari ed a rinsaldare quell’alleanza educativa necessaria a formare le future generazioni di cittadini».

L’assemblea ha inoltre eletto Giuseppe Ficini, quale revisore, il collegio dei probiviri risulta composto da: Tommaso Benincasa; Vincenzo Di Giulio e Roberta Giodice.

Questo il nuovo consiglio direttivo: Pino Bendandi, Riccardo De Santis, Luca Guerrieri, Cristina Maculan, Raffaello Paolo Rippo, Marco Savelloni.