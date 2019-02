EnerCasa Coop illumina le realtà sociali del territorio

Raccogliere energia per donarla alle onlus, alle associazioni e agli enti benefici del territorio. È questa una delle iniziative più attuali e innovative promosse dal movimento cooperativo nel Nord Ovest che richiama la missione sociale delle cooperative di consumo: fornire ai propri soci beni di buona qualità a prezzi vantaggiosi mediante la gestione di punti vendita, con finalità di interesse collettivo e di solidarietà.

Nova Aeg Spa, società assoggettata al controllo e coordinamento del socio unico Nova Coop ha lanciato il nuovo marchio EnerCasa Coop per operare nel mercato dell’energia per la fornitura di luce e gas verso l’utenza domestica. Chiarezza, trasparenza e convenienza sono le caratteristiche di questo brand che, in vista della fine del mercato tutelato dell’energia, si ispira ai valori cooperativi e alla garanzia di qualità per i consumatori di cui è sinonimo il Prodotto a Marchio Coop. Il nuovo brand EnerCasa Coop è stato lanciato nelle regioni del Nord – Ovest (Piemonte, Lombardia e Liguria) a fine settembre, con l’obiettivo di distinguersi in un mondo dell’energia già molto affollato e competitivo grazie alle sue caratteristiche di responsabilità sociale nei confronti dell’ambiente e delle persone (tutta l’energia venduta per uso domestico proviene da fonti rinnovabili certificate), mutuate dal mondo cooperativistico, e ad una importante presenza fisica sul territorio, ottenuta attraverso la rete di vendita degli informatori EnerCasa Coop.

Su queste basi è nata l’idea di costruire un roadshow itinerante con finalità benefiche che potesse mettere il brand in comunicazione con il territorio e avvicinarlo alla platea dei soci Coop (1,8 milioni tra Piemonte, Lombardia e Liguria) facendo rete con le diverse associazioni e le realtà del volontariato dei territori raggiunti che già collaborano con il marchio Coop. Come piattaforma sono stati utilizzati due bicigeneratori, biciclette capaci di trasformare e contabilizzare in energia elettrica tutta la potenza cinetica sprigionata dai loro pedalatori. Settimanalmente questa installazione è stata collocata in un diverso punto vendita Coop, allo scopo di coinvolgere soci e clienti nel partecipare a una “staffetta della solidarietà” in favore di una realtà benefica del territorio.

«Ogni giorno onlus, associazioni e realtà benefiche del privato sociale accendono la speranza delle persone in difficoltà», ricorda Patrizio Dettoni, presidente di Nova Aeg Spa. «Come EnerCasa Coop siamo una società dell’energia che si ispira ai valori cooperativi e vogliamo sottolineare la specificità che ci distingue sul mercato dando energia e valore aggiunto a queste realtà, esattamente come facciamo con i nostri clienti e i Soci Coop, ai quali ci rivolgiamo con la distintività e la qualità del nostro prodotto a marchio. Nel corso di questo viaggio siamo entrati in contatto con realtà molto diverse tra di loro che però avevano come comune denominatore una forte relazione già in essere con la Coop nella condivisione di valori e percorsi comuni per realizzare impatto sociale nella propria realtà locale».