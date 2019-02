"La violenza #nonèungioco", al via la campagna

«Sos Villaggi dei Bambini risponde ogni giorno alle difficoltà che affrontano le mamme sole con i loro bambini vittime di violenza, secondo quanto indicato dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia», dichiara dichiara Roberta Capella, direttore generale di Sos Villaggi dei Bambini.«Sostenere la campagna ‘Non è un gioco’ con un sms o chiamata al 45590 significa aiutare a costruire il futuro di tante mamme vittime di violenza e dei propri figli, offrire loro un luogo dove poter ritrovare il calore e la protezione di una casa e per far vivere ai bambini l’infanzia che meritano».

L’esposizione dei bambini alla violenza perpetrata all’interno delle mura domestiche influisce in modo negativo sullo sviluppo fisico, cognitivo e comportamentale, con pesanti effetti sia nel breve, che nel lungo periodo. Inoltre, più i bambini vengono colpiti in tenera età, maggiori e più intensi saranno gli effetti negativi che subiranno. In particolare, si potranno riscontrare gravi conseguenze che vanno da deficit nella crescita e ritardi nello sviluppo psico-motorio, fino a effetti negativi sull’autostima, sulla capacità di empatia e sulle competenze intellettive, passando per l’acuirsi di emozioni particolarmente negative quali la paura costante, il senso di colpa, la tristezza e la rabbia. La violenza domestica, inoltre, può mettere a rischio il rapporto tra una madre che la subisce e il figlio che vi assiste. Una mamma turbata e traumatizzata dalla violenza, infatti, ha più probabilità di mettere in atto comportamenti contraddittori verso il proprio figlio, comportamenti che denotano paura e che a loro volta spaventano i bambini.

Grazie alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Non è un gioco” verrà sostenuto il progetto “MammaBambino”, un programma di sostegno e rafforzamento familiare che si concretizza all’interno dei Villaggi Sos in Italia e nel programma di affido familiare a Torino attraverso diverse tipologie di servizi: la Casa Sps Mamma con Bambino, che accoglie giovani madri con figli e gestanti che hanno bisogno di un sostegno; la “Casa Sos per Donne Vittima di Violenza”, dedicata alle donne vittime di violenza o a rischio di possibili maltrattamenti che sono costrette ad allontanarsi da casa; gli “Appartamenti per l’autonomia”, per lavorare sul recupero della genitorialità e l'acquisizione di una indipendenza di tipo lavorativo ed economico.

Nel corso della campagna, inoltre Sos Villaggi dei Bambini invita a pubblicare sui social media, con l’hashtag #noneungioco, una foto che raffiguri il proprio oggetto "coperta di Linus", ovvero l'oggetto preferito e insostituibile capace di trasmettere sicurezza, protezione e calore nei momenti più difficili.

Accanto all’organizzazione, in questa campagna ci sono diversi partner: dal sostegno della Rai – Responsabilità sociale a quello di Mediafriends, La7 e Sky per il Sociale. Inoltre, hanno deciso di sostenere la campagna di Sos Villaggi dei Bambini anche numerosi volti del mondo dello sport e dello spettacolo come Andrea Lucchetta, Veronica Maya, Mirkoeilcane, Massimiliano Rosolino e Giorgia Surina. Infine, anche il mondo del calcio scenderà in campo per sostenere la campagna #nonèungioco in occasione della 24ma Giornata di Campionato in programma il 15,16,17 e 18 febbraio, con iniziative dedicate in tutti gli stadi italiani di serie A e appelli di raccolta fondi degli allenatori.