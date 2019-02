Quella positiva voglia di protagonismo dei ragazzi

«C’è voluto un po’ di tempo per riuscire a elaborare il progetto», continua Moro (nella foto). «Siamo partiti dal lavoro fatto con gli adolescenti presenti quattro anni fa (la permanenza al Villaggio Sos è in media di un paio di anni) sui temi della Giornata dell’infanzia. Poi nel 2016 a Folgaria durante una sessione di formazione abbiamo approfondito il tema della partecipazione, il diritto dei ragazzi a essere ascoltati e il dovere di essere protagonisti».

Ma come rendere concreta l’analisi? «Il passo successivo è stato proprio quello di pensare a cosa fare al Villaggio Sos per far sì che il protagonismo dei ragazzi fosse reale e qui è nata l’idea del sindaco» ricorda la direttrice. «All’inizio l’abbiamo pensato come un rappresentante poi andando dietro alle idee dei ragazzi è emerso che un sindaco con una giunta era la modalità più adatta».

Sos Villaggi dei Bambini a livello nazionale e internazionale promuove da anni la partecipazione dei minori alle decisioni sul loro futuro e il loro diritto a esserne protagonisti. A Vicenza hanno declinato tutto questo in modo originale. «Abbiamo affiancato i ragazzi, ci sono state le candidature, la presentazione dei programmi e i cartelloni, abbiamo creato la cabina elettorale», racconta Moro che delle due esperienze “elettorali” (Elgvin è il secondo sindaco eletto dai ragazzi – ndr.) sottolinea il valore della partecipazione «attiva». «È stato un momento di vera educazione civica perché è stato anche il modo per far sperimentare il concetto di responsabilità. Che è di tutti».