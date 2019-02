Mario Melazzini nuovo direttore dell’IRCCS Maugeri di Pavia

Accoglienza: nei nuovi bandi via psicologi e trasporti tagliati Gianfranco Schiavone, vicepresidente Asgi, in un'intervista a Redattore sociale commenta i nuovi bandi della Prefettura di Milano per l'accoglienza ai richiedenti asilo. “La filosofia? Non devono muoversi, non hanno bisogno di parlare”. Cosa cambia? “Impossibile l’accoglienza diffusa, è diventato il servizio più economico di tutto il settore socio-assistenziale con 21 euro a persona”