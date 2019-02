Milano, aperto lo "Sportello del neomaggiorenne"

«Milano è una delle città in Italia cui si vive meglio e il quartiere Isola è un fiore all’occhiello della nostra città, ma non possiamo ignorare le tante fragilità e problematiche di cui è necessario prenderci cura. Come amministrazione comunale cerchiamo di farlo, ma il vostro aiuto è fondamentale», ha commentato il consigliere Michele Molè del Municipio IX (zona in cui ha sede lo sportello) che è intervenuto all’inaugurazione rivolgendosi ai giovani di Agevolando.

Fondamentale la collaborazione anche per Simona Ghezzi, responsabile dei progetti Italia Cesvi: «Con Agevolando collaboriamo già a Bologna in un progetto per minori stranieri non accompagnati e oggi iniziamo a lavorare insieme anche a Milano. Questo servizio può fare la differenza nell’orientamento e accompagnamento all’autonomia di tanti giovani».

Nel presentare lo Sportello, Andrés Bolivar Alvarez e Sara Santi, di Agevolando, hanno detto: «Volevamo che anche a Milano ci fossero un luogo e un tempo definito per i ragazzi in cui potersi incontrare e ricevere un sostegno e un accompagnamento. Abbiamo scelto tre colori per rappresentarci: il lilla, colore della creatività, il blu, colore del pensiero e infine il bianco. Perché oggi inauguriamo una nuova pagina bianca su cui scrivere. Insieme».

Nelle immagini alcuni momenti dell'inaugurazione