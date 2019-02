"Mio fratello rincorre i dinosauri": i siblings diventano un film

Ricordo che quando Giacomo Mazzariol scrisse “Mio fratello rincorre i dinosauri”, mi disse che era un po’ scocciato dal fatto i giornalisti lo cercassero come quello che ha scritto il libro sul fratello down, mentre lui «di certo non volevo scrivere di disabilità o di com’è la vita accanto a una persona down: non mi va che il libro finisca nella sezione “testimonianze sulla disabilità”. Avevo una voglia matta di raccontare di mio fratello e della sua quotidianità, perché io non lo so cosa significa vivere con la disabilità e neanche con un down, io so cosa significa vivere con mio fratello Giovanni. Quello che vorrei fare io è portare chi legge dentro il mondo di Giovanni: se noi lo apprezziamo perché riesce a fare determinate cose, come mi sembra sia l’approccio della tv oggi con le persone down, fa vedere che sanno ballare, lavorare ecc restiamo nel nostro mondo, quello che invece manca è portare le persone dentro un mondo diverso, in cui l’amore o il successo sono un’altra cosa. Magari dopo aver letto il libro qualcuno regalerà a “un altro Giovanni” un sorriso anziché uno sguardo storto: per me è già tantissimo».

Eppure, dopo tre anni, se una storia particolare ha interessato tanti lettori e addirittura sta per diventare un film, qualcosa c’è. Per Giacomo quel qualcosa è che «è una condizione generale quella di non accettare se stessi e non ritenerci pronti per il mondo e al tempo stesso accusare gli altri della nostra infelicità. Mamma dice sempre che amare un fratello non vuol dire scegliere qualcuno da amare ma ritrovarsi accanto qualcuno che non hai scelto e amarlo. Ecco, scegliere di amare, non scegliere la persona da amare». Ho un ricordo bellissimo di Giacomo e della sua freschezza. E sono curiosa ora di vedere come sarà il film tratto da “Mio fratello rincorre i dinosauri”, le cui riprese sono appena iniziate. Sarà interpretato da Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, per la regia di Stefano Cipani, le riprese avranno una durata di cinque settimane e si svolgeranno in Emilia Romagna, tra Bologna e Pieve di Cento. Il film è una coproduzione italo-spagnola Paco Cinematografica, Neo Art Producciones con Rai Cinema. A firmare la sceneggiatura Fabio Bonifacci in collaborazione con Giacomo Mazzariol. Per la prima volta sullo schermo ci sarà Lorenzo Sisto.