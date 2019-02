Una proposta da piangere: «Servizio civile obbligatorio, ma solo per i ragazzi poveri»

Un anno di servizio civile obbligatorio per i giovani, fra i 18 e i 28 anni, richiedenti il reddito di cittadinanza. È quanto prevede un emendamento della Lega al cosiddetto decretone depositato in commissione Lavoro del Senato. «I richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni – si legge – sono tenuti a svolgere un anno di servizio civile universale presso uno degli enti accreditati all’albo del servizio civile universale, con una presenza media settimanale di 25 ore». «Sono esentati da tale obbligo», prosegue la proposta emendativa «coloro i quali abbiano già svolto il servizio civile nazionale o universale. Il Dipartimento Giovani e Servizio Civile Nazionale delega alle Regioni e alle Province Autonome l’organizzazione e la gestione del servizio civile universale effettuato dai richiedenti che usufruiscono del reddito di cittadinanza, nonché ai centri per l’impiego le attività di controllo da effettuarsi sui progetti di servizio civile universale».

Salvini non è nuovo ad uscite ad effetto sul servizio civile sempre, almeno a parole, con lo stesso obiettivo: renderlo obbligatorio. Da dove nasca questa esigenze lo ha spiegato un anno fa su queste stesse colonne spiegando che «l’idea nasce durante un forum sul concetto di cittadinanza, i cui risultati dimostravano come soprattutto nelle giovani generazioni si stia perdendo il valore profondo di considerarsi parte attiva di una comunità. Fortunatamente non mancano le eccezioni: dalla Croce Rossa, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, senza dimenticare l’associazionismo, gli educatori degli oratori, sono migliaia in Italia i giovani volontari che animano queste realtà fondamentali e spesso sopperiscono con il proprio slancio alle lacune dello Stato. In questo senso la sfida del servizio civile obbligatorio è quella di trasferire una consapevolezza diversa sulla parola “cittadino”, non più solo portatore di diritti, ma anche obbligato a dei doveri». Aggiungeva Salvini che «parlare di “doveri” è sempre scomodo, ma non vedo nulla di che allarmarsi: già ora lo Stato impone degli obblighi educativi per tutelare il bene degli studenti. Il servizio civile non sarebbe che un altro, e forse più importante, tassello nella formazione di uomini e cittadini più consapevoli di sé stessi e del mondo».