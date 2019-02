A Firenze il primo Festival dell'economia civile

UBI Banca, i Social Bond superano il miliardo di euro UBI Banca, per prima in Italia, ha creato e lanciato obbligazioni solidali che uniscono investimento e solidarietà. In sette anni erogati 4,8 milioni in liberalità e attivati plafond per finanziamenti a condizioni agevolate per 21 milioni finanziando 91 progetti di rilevanza sociale