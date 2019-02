Chi ha paura del fundraising?

«Se ci prendessimo anche solo un istante a immaginare qualcosa che ci fa paura, a cosa penseremmo? Alcuni di noi probabilmente inizierebbero a fare una lista con serpenti, forse parlare in pubblico o tanto altro. Ma forse è l’idea di fare fundraising, il pensiero di chiedere soldi a qualcuno o, di essere invitato a dare soldi, che è per la maggior parte di noi terrificante» sostiene lo stesso Valerio Melandri (nella foto), che poi aggiunge: «Io ho avuto tanta paura dodici anni fa quando per la prima volta ho iniziato a parlare del Festival del Fundraising. Ma sentivo il bisogno di mettere insieme tutte quelle storie straordinarie di chi, come me, si impegnava ogni giorno per raccogliere i fondi per le organizzazioni nonprofit. Mi chiesi com’era pensabile che i fundraiser fossero relegati al ruolo di eroi solitari invece di combattere insieme la paura del fundraising. Fu in quell’occasione, che per la prima volta, mi resi davvero conto di quanto il fundraising facesse paura. Perchè il mondo ha paura del fundraising? Perchè il fundraising è trasformativo. Il fundraising crea connessioni significative e nel farlo, trasforma la vita dei donatori rendendoli più felici. Ecco allora ciò che spero per questa XII edizione del Festival: spero che grazie al Festival, insieme, si possa vincere questa paura».

Il pomeriggio proseguirà con un talk moderato da Stefano Malfatti, Presidente dell’Associazione Festival del Fundraising, che intervisterà alcuni relatori del prossima edizione del Festival: ognuno di loro lascerà ai partecipanti un’idea illuminante sul fundraising.

Relatori confermati per l’evento di Roma che si terrà giovedì 7 marzo, ore 14,30 – 17 presso Ail onlus via Casilina, 5, Roma:

Annalena Dobellini, Medici senza Frontiere) > Key Point: Database e Middle donor

Michele Messina, Santa Rita da Cascia) > Key Point: Digital Fundraising

Mauro Picciaiola, Antoniano Onlus) > Lead Generation

Relatori confermati per l’evento a Milano di venerdì 8 marzo, ore 14,30 – 17, presso Museo nazionale di tecnologia L. da Vinci in via San Vittore, 21:

Nicola Ciano, WeWorld Onlus > Key Point: telemarketing

Marianna Martinoni, Terzofilo > Key Point: cultura

Roberta Perugini, avvocato > Key Point: GDPR e privacy

Sul palco anche gli Ambassador del Festival: influencer del settore nonprofit che rilanciano e creano momenti di confronto sulle tematiche che saranno affrontate durante le 3 giornate di maggio. Ci sarà quindi di che parlare e l’occasione è quella giusta anche per fermarsi a chiacchierare con i colleghi: la giornata di presentazione si chiuderà infatti con un aperitivo di networking per salutarsi per darsi appuntamento al Festival, il 15.16.17 maggio.

Gli appuntamenti di presentazione sono gratuiti e aperti a tutti, ma i posti sono limitati, perciò è obbligatoria la registrazione.