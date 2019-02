Le majorettes solidali, tra coreografie pirotecniche e volontariato

Le majorettes di Acquasparta, forti dell’esperienza maturata in questi anni e dell’impegno di insegnanti e allieve, sono una realtà ormai affermata fuori dai confini provinciali e regionali. E “sfornano” spettacoli del tutto originali. “Le coreografie spaziano su diversi stili musicali: dal moderno al classico, dal contemporaneo all’hip hop, - dice Rachele Gubbiotti, - e non facciamo mai mancare i nostri spettacoli pirotecnici con ombrello, ventagli e mazze di fuoco. Sono tutte create da noi grazie a un meticoloso lavoro di squadra, e vengono ballate sia con l’utilizzo del baton, la classica mazza, che con i pompon”.

Il resto è il frutto di impegno, professionalità e passione: di serate passate a fare le prove, di ore trascorse a realizzare gli abiti di scena che le 15 majorettes indosseranno per gli spettacoli.

Il 15 e 16 febbraio giocheranno in casa con l’esibizione al Carnevale di Acquasparta. Quindi una serie di tre appuntamenti prestigiosi in giro per l’Italia: il 17 febbraio le “New lady spartanes” saranno al Carnevale di Cento, in provincia di Ferrara; domenica 24 la trasferta a Fano, sempre per partecipare al Carnevale; il 9 e 10 marzo invece si esibiranno in occasione di Sanremo in fiore, la sfilata di carri fioriti realizzati da una dozzina di comuni della provincia di Imperia.