Reddito universale di base: è in Kenya il più grande esperimento della storia

Lo scopo è di natura caritatevole, si basa su una raccolta fondi di circa 30milioni di dollari sostenuta da molte società della Silicon Valley, ma è soprattutto un modo per poter condurre sul campo e su scala relativamente estesa un'osservazione che, finora, salvo pochi esperimenti locali ha diviso soprattutto sul piano teorico: da un lato, coloro che ritengono che il basic income favorisca il lassismo, non agevoli in alcun modo la propensione al lavoro e i soldi ricevuti finiscano per lo più in consumo di alcolici e beni voluttuari, dall'altro coloro che ritengono sia una molla per far ripartire l'iniziativa individuale.

I confronti fra i gruppi avverranno seguendo un preciso gruppo di metriche e permetteranno (soprattutto nel confronto tra il primo e il secondo gruppo) di capire come e e se ricevere denaro tramite un reddito di base incondizionato avvrà effetti positivi o perversi sull'assunzione del rischio (imprenditoriale, ma non solo).

Queste le principali metriche usate nella valutazione dei risultati:

economic status (income, assets, standard of living);

time use (work, education, leisure, community involvement);

risk-taking (migrating, starting businesses);

gender relations (especially female empowerment);

aspirations and outlook on life;

We're working with a team of leading scholars.

Il tema di valutazione sull'efficacia dell'esperimento di basic income è guidato da Abhijit Banerjee del Massachusetts Institute of Technology, Alan Krueger, già collaboratore di Barak Obama e professore a Princeton e Tavneet Suri, anch'essa docente al MIT.

L'esperimento in Kenya è nato da piccoli test che GiveDirectly ha fatto nell'Africa subsahariana, dove a partire dal 2009 si è visto come l'erogazione incondizionata di piccole somme di denaro ha creato effetti a catena. In particolare in Zimbabwe, dove un anno di trasferimenti di denaro contante ha migliorato i tassi di vaccinazione infantile e la frequenza scolastica (per un ampio resoconto critico, cfr. comunque l'articolo di Carrie Arnold, "Money for nothing: the truth about universal basic income", pubblicato il 30 maggio 2018 su Nature).

In totale, sono oltre 21mila le persone che hanno iniziato a beneficiare delle erogazioni del basic income, 5000 di loro rientrano in un programma a lungo termine (12 anni). Con quali risultati? Per ora si hanno solo indicazioni parziali, basate soprattutto su interviste, ma emergono già alcune prime evidenze. E sono tutte controintuitive: i beneficiari del reddito di base tendono a spenderlo per beni di prima necessità e non in azzardo, alcool o tabacco.

Esistono, ovviamente, casi di dispendio improduttivo, ma nella quasi totalità dei casi le osservazioni a campione stanno facendo emergere la tendenza ad usare le somme ricevute per comprare medicine, pagare rette scolastiche o per piccoli investimenti in attività commerciali o produttive.

I primi indizi, quindi, sembrano convergere in una direzione: il primo problema dei poveri è reperire denaro contante per le loro necessità di base. Fatto fronte a questo problema, i soldi vanno direttamente nella soddisfazione dei bisogni primari liberando energie per una riattivazione sociale.