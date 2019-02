Contro il cancro infantile #DiamoRadiciAllaSperanza

In tutto il mondo, il 15 febbraio - XVII Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile (International Childhood Cancer Day – Iccd), le associazioni di familiari di bambini e adolescenti colpiti dal cancro, unite nel network globale Childhood Cancer International (Cci), daranno vita ad iniziative scientifiche e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, di sostegno e vicinanza ai bambini e agli adolescenti e alle loro famiglie.

Nel nostro Paese la Giornata vuol essere l’occasione per riaffermare l’impegno dei genitori italiani riuniti nella Fiagop - Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica, socio fondatore Cci, nella lotta contro i tumori infantili, nello sviluppo della cultura della prevenzione, nella tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti colpiti da questa malattia e della popolazione dei guariti.

In particolare, Venerdì 15 febbraio in molte città avrà luogo l’iniziativa di sensibilizzazione pubblica “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno”, mentre il giorno successivo – sabato 16 febbraio – a Genova è in programma un convegno scientifico dal titolo “Uniti per guarire. Ricerca, Cura, Futuro: parole chiave in oncoematologia pediatrica” (vedi agenda online)

Il cancro nei bambini e negli adolescenti è una malattia curabile, ma continua ad essere la principale causa di morte nei pazienti pediatrici nel mondo, tra le malattie non trasmissibili. A livello mondiale ogni anno sono diagnosticati circa 300mila nuovi casi (una stima in difetto poiché in molti paesi non esiste ancora un registro). Ogni tre minuti nel mondo un bambino muore di cancro. Circa l’80% dei malati pediatrici vive nei Paesi a basso reddito, nei ‘sud’ del mondo, e, l’80% di loro muore di cancro, perché lì non avrà né una diagnosi corretta, né una possibilità di cura. Più di 100mila malati ogni anno potrebbero guarire se anche a loro fosse garantita una tempestiva diagnosi e l’accesso alle cure al pari dei loro coetanei dei paesi più sviluppati.

E non è un caso che a livello mondiale il Cci ha posto l’attenzione sul fatto che in molti Paesi a basso reddito la quasi totale disattenzione sul dolore si affianca alla difficoltà di accedere alle cure. Secondo l’Oms nel 65,6% delle nazioni non viene offerto alcun supporto palliativo. Per fortuna l’Italia non è fra queste. Gli hashtag con cui condividere questa preoccupazione sui social sono: #nomorepain e #ICCD2019.

Venendo al nostro Paese, in Italia, ogni anno, si ammalano di tumore (linfomi e tumori solidi) o leucemia circa 1400 bambini e 800 teenager. Grazie agli straordinari progressi fatti negli ultimi decenni, circa l’80% degli ammalati guarirà; rimane però quel 20% per il quale ancora non sono state individuate terapie efficaci.

Negli ultimi anni si sono infatti raggiunti eccellenti livelli di cura e di guarigione per leucemie e linfomi, rimangono ancora basse le percentuali di guarigione per tumori cerebrali, neuroblastomi e osteosarcomi.