Dal 2015 al 2018, ecco come sono cambiate le migrazioni verso l'Europa

La principale causa di migrazione forzata rimane la guerra e la violenza. Oltre la metà di tutti i rifugiati in tutto il mondo provengono da regioni di conflitto: Siria, Afghanistan e Sud Sudan. C'è anche un conflitto armato in Myanmar e Somalia. In Germania, oltre il 70 per cento dei richiedenti asilo registrati sono fuggiti da crisi belliche o violente, secondo l'Ufficio federale tedesco per la migrazione e i rifugiati.



Un altro motivo per il volo sono le violazioni dei diritti umani. In almeno dieci paesi nel mondo, l'omosessualità e la transessualità sono punibili con la pena di morte. In molti altri paesi la pena è la reclusione a lungo termine. Inoltre, le conseguenze dei cambiamenti climatici - come la mancanza di cibo e acqua - costringono le persone a lasciare le loro case.



La maggior parte dei rifugiati non viene accolta dall'Europa. I paesi in via di sviluppo ospitano l'85% dei rifugiati nel mondo. La Turchia è il principale paese ospitante, con un totale di 3,5 milioni di migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Pakistan e Uganda hanno preso ciascuno 1,4 milioni di persone. La Germania è al sesto posto con 930.400.