Diventare Nonni Digitali grazie ai giovani che insegnano il web

Oggi sapersi orientare su internet è indispensabile; il web e le nuove tecnologie rappresentano un’opportunità competitiva e il mancato accesso a tali strumenti rischia di ridurre le possibilità di inclusione, in una società sempre più digitale. La digitalizzazione può quindi essere anche un’occasione per sviluppare competenze e capitalizzare al meglio le innate attitudini dei nativi digitali, che sono gli studenti di oggi ma anche i lavoratori di domani.

Nasce qui il progetto Nonni Digitali che vede nipoti in cattedra, nonni sui banchi per un corso gratuito, tenuto da ragazzi, dedicato a tutti gli over 60 desiderosi di imparare ad utilizzare Internet. Ideato da ABCdigital in collaborazione con Fondazione Sacra Famiglia, IIS Falconi-Righi di Corsico e Hewlett Packard Enterprise partirà il 20 febbraio e continuerà fino al 3 aprile.

Il corso è nato grazie alla collaborazione siglata con l’IIS Falconi-Righi di Corsico, i cui studenti metteranno a disposizione le proprie competenze ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30 per far scoprire internet a tutti coloro che sono nati prima dell’avvento del web. Le lezioni, che si svolgeranno al Centro Formazione Moneta in via Nazario Sauro n.3 a Cesano Boscone (MI), saranno gratuite con iscrizione obbligatoria.

Il progetto nasce come un’opportunità di crescita e inclusione per tutti. Il corso permetterà infatti agli over 60 di scoprire che cos’è un tablet o un PC, cosa sono le App, come utilizzare i social network (Facebook), le chat (Skype), le email e l’agenda e le mappe digitali, come prenotare viaggi ed effettuare pagamenti on line e approfondire altri aspetti legati ai pericoli di internet, alla connettività e ad altri servizi utili come il portale INPS. Durante il corso sarà inoltre possibile utilizzare i dispositivi personali oppure quelli forniti direttamente da Fondazione Sacra Famiglia.

Per l’iscrizione ai corsi e maggiori informazioni: Centro Formazione Moneta - via Nazario Sauro n.3 a Cesano Boscone (MI) - tel. 02.4581673 - info@formazionemoneta.it

In allegato il volantino dell'iniziativa