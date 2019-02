Sylvie: «sono volontaria perché voglio dare il massimo»

Decisivo per Sylvie è stato l’incontro con Fabio Pirastu, presidente della Uildm pavese. «Non conoscevo nessuno, in ospedale ho incontrato Fabio, che parla francese e subito mi è stato di grande aiuto perché mi ha dato tante indicazioni pratiche e burocratiche ma soprattutto mi ha fatto conoscere la UILDM, che per me è stata tutto. Mi mandavano i volontari a casa, per accompagnarmi a scuola e grazie a loro mi sono diplomata, ho fatto un istituto di moda. Poi ho fatto il servizio civile in UILDM e adesso sono volontaria anch’io».

Sylvie collabora alla segreteria della sezione UILDM di Pavia, nell’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di banchetti per la raccolta fondi, ma va anche nelle scuole per parlare di disabilità. La scorsa primavera, nelle Manifestazioni Nazionali di Lignano Sabbaidoro, è stata anche modella per il progetto “Diritto all’eleganza”, che oggi coinvolge sei città. È un progetto nato per avvicinare la moda alla disabilità, perché nessuna persona con disabilità sia più costretta a scegliere tra eleganza e praticità: «Ho preso contatti con la scuola che ho frequentato io, ho fatto di tutto per portare il progetto anche lì. Ci siamo riusciti, ci hanno appena dato conferma: gli studenti creeranno dei vestiti originali per noi», racconta con entusiasmo.

Essere volontaria UILDM cosa ti dà? «Tantissimo. Sono una persona che non molla mai, nonostante tutto quello che succede. Voglio imparare sempre qualcosa di nuovo, dare il massimo, coinvolgermi nelle cose. Essere volontaria UILDM mi permette di farlo. Qua dentro ritrovo sempre la felicità dello stare in mezzo alle persone, di dare il mio contributo, di partecipare, di poter aiutare e di ricevere un sorriso in cambio»