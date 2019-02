Tra i sorrisi di Nassirya

Nassiriya - Ho sempre amato addentrarmi tra i rovi di un’umanità che non conosco. Intrecci di anime che, se osservate con amore e compassione, si dischiudono nella loro complessa intensità. Come questa volta, qui a Nassiriya, nel Sud Ovest dell’Iraq, dove centinaia di uomini e donne, padri e madri, portano i loro figli ai medici italiani di Emergenza Sorrisi, in un anelito estremo di speranza.

Fabio Massimo Abenavoli è venuto in Iraq con la sua squadra di venti volontari tra infermiere, anestesisti, rianimatori e chirurghi per ridare al maggior di bambini quanto il destino o il “Divino Inerte” aveva loro negato: il sorriso. Piccoli esseri umani alla cui nascita Dio si era distratto e Allah si era girato dall’altra parte.

Una missione sempre azzardata. Quasi da mostro. Un Frankenstein alla rovescia.

Palati aperti, labbra leporine, solchi nella carne dove è passata indelebile la spada del fuoco. In un Paese dove vibra forte la tensione della sopravvivenza, dopo vent’anni di guerre e devastazioni, mentre in Italia viene ancora ricordato il sacrificio dei ventotto carabinieri caduti a Nassiriya per mano di al-Qaeda dodici anni or sono.