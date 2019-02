Bambini e adolescenti transgender, i numeri veri e le parole giuste

Come accade ogni volta che si inizia a sgretolare uno stigma sociale, l’incremento delle richieste di presa in carico dipende dal fatto che lo stigma creava un sommerso che un po’ alla volta viene fuori. Grazie anche alle trasmissioni televisive, come “Storie del genere” condotta da Sabrina Ferilli e andata in onda la scorsa primavera su Rai 3, e a “Butterfly”, la miniserie andata in onda su Fox intorno a Natale, che racconta l’esperienza di Maxine, una bambina transgender.

Attenzione alle parole

Parlare di “varianza non conforme” può includere esperienze molto differenti. Il grado e l’intensità di questa incongruenza è variabile e si esprime in modo più o meno marcato ed evidente, attraverso il comportamento, l’abbigliamento, gli interessi e le attività.

I bambini gender variant (o transgender) sono quelli la cui identità di genere, cioè quella percezione che ognuno ha del proprio sentirsi maschio o femmina, (e che non ha e nulla a che vedere con l’orientamento sessuale) non coincide con quella attribuita alla nascita sulla base degli organi genitali. Sono bambini che attuano comportamenti stereotipicamente considerati dal contesto storico e culturale di appartenenza come più opportuni per il genere opposto. Ad esempio sono bambine che preferiscono giocare con i supereroi oppure bambini che mostrano di preferire le bambole, i trucchi, le gonne, le coroncine etc. Di per sé, la varianza di genere non avrebbe bisogno di sostegno né di essere patologizzata, tantomeno di essere corretta come se fosse un difetto di fabbrica. L’incongruenza di genere diventa un problema solo quando viene stigmatizzata come sbagliata.

In altri casi invece la questione è un po’ più complessa: ci sono bambini che esprimono un vero disgusto per il pene e i testicoli e bambine che rifiutano le mestruazioni, che non vogliono vedere il seno crescere o non desiderano fare pipì da sedute. Laddove vi sia una significativa sofferenza che compromette la qualità della vita, il Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali, (DSM-5), prevede la diagnosi di “Disforia di Genere”. La presenza di comportamenti di genere non conformi non è perciò necessariamente indicativa della presenza di una diagnosi di Disforia di Genere. Non esistono dati che indichino quanti minori soffrano di Disforia di Genere perché non sono stati avviati studi formali sull’epidemiologia nell’infanzia: tuttavia secondo uno studio olandese del 2013 (Steensma) si tratterebbe di una condizione rara e complessa, attribuibile a un 2-3% della popolazione infantile europea.

L’assunzione di bloccanti ipotalamici

Spesso è proprio lo sviluppo puberale a generare una forte sofferenza. La letteratura scientifica descrive infatti gli adolescenti transgender come più a rischio: l’isolamento e la percezione della propria diversità li fa crescere isolati e fragili. È molto frequente che la vergogna e l’autosvalutazione li portino a un progressivo ritiro sociale, all’abbandono scolastico. Nei casi più gravi, all’autolesionismo, a condotte a rischio suicida.

In casi accuratamente selezionati, agli adolescenti vengono somministrati bloccanti ipotalamici che determinano il blocco della produzione di estrogeni o di testosterone con lo scopo di sospendere momentaneamente la pubertà. Questa terapia viene usata in Europa in presenza di Disforia di Genere da circa trant’anni. In Italia i bloccanti sono stati prescritti dall’endocrinologa Alessandra Fisher al Ciadig del Careggi: «Negli ultimi 5 anni abbiamo preso in carico 55 minori gender variant (di cui 10 sotto i 12 anni e 45 sopra in 12 anni) - spiega Fisher - ma abbiamo prescritto bloccanti ipotalamici solo in tre adolescenti (due di 17 anni, uno di 14 anni), dopo l’approvazione del Comitato etico». Si tratta comunque di interventi reversibili: «In qualunque momento l’adolescente decida di interrompere il trattamento, la pubertà riprenderà nella direzione del sesso biologico», dicono dal Careggi. «Nel dicembre 2018 anche il al Cidigem di Torino - spiega Massara - abbiamo somministrato per la prima volta gli ormoni, a due adolescenti».

Centri italiani per minorenni

BOLOGNA

Servizio per l'Età Evolutiva con Sviluppo Atipico dell'Identità di Genere

tel 051-271666

evolutiva.bologna@onig.it

FIRENZE

Ambulatorio per le Identità di Genere Atipiche in Età Evolutiva

Presso Careggi

tel 055 7949960

evolutiva.firenze@onig.it

MILANO

Sospeso a partire dal 2019

Ambulatorio per la disforia di genere

presso Ospedale Niguarda

NAPOLI

Servizio per l'età evolutiva con sviluppo dell'identità di genere atipico

presso Federico II Napoli

Tel. 081 7463458

evolutiva.napoli@onig.it

ROMA

"Area Minori" SAIFIP

Presso l’ospedale S.Camillo-Forlanini

Tel. 0658703700-0658702527

evolutiva.roma@onig.it

TORINO

CIDIGeM

presso l’ospedale San Giovanni Antica Sede

Tel 011-6333692

evolutiva.torino@onig.it

TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU)

Consultorio Transgender

Tel. 0584350469

evolutiva.torredellago@onig.it

TRIESTE

Ambulatorio Pediatrico per la Varianza di Genere (APEVAGE)

Presso IRCCS materno-infantile "Burlo Garofolo"

Tel 0403785470

evolutiva.trieste@onig.it

