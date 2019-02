Haiti a un passo dal baratro! C’è bisogno di aiuto

«I nostri ad Haiti ci parlano di una situazione gravissima», spiega Maria Vittoria Rava. «Anche al Saint Damien, il nostro ospedale pediatrico, l’unica pediatria dell’isola, si vivono momenti difficili, chi è arrivato lì non riesce ad andarsene. La situazione è di sovraffollamento. Le nostre ambulanze, oltre a recuperare i feriti, vanno a prendere i medici a casa per portarli in ospedale: girare per strada è pericolosissimo».

Per la presidente della Fondazione a preoccupare è il fatto che inizino a scarseggiare cibo e acqua. Le ambasciate hanno rimpatriato il personale espatriato. «Da parte nostra al Saint Damien abbiamo solo personale haitiano, in queste settimane avevamo ad Haiti un’équipe cardiochirurgica del Gaslini e alcuni tecnici, una dozzina di persone, che abbiamo fatto subito rientrare in Italia», osserva Maria Vittoria Rava che aggiunge: «Anche le Nazioni Unite hanno dimezzato i caschi blu».

Nella nota la Fondazione chiede aiuto per un’ambulanza adeguatamente attrezzata «un veicolo robusto che possa percorrere le strade dissestate di Haiti», ma anche donazioni per poter acquistare pasta, riso e acqua (Per donare: IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000 - c/c postale: 17775230)

«Il nostro appello non è solo per chiedere aiuto per le nostre attività ad Haiti, ma per accendere un riflettore su quello che accade in questo che è il Paese più dimenticato del mondo. Vorrei fare un appello alla Fondazione Bill & Melinda Gates che dice di rivolgersi alle “most negletted countries” e chi è più negletto degli haitiani?».

In apertura foto da Twitter