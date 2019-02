IoStoConBak, per far vincere l'integrazione

«Viviamo, da tempo, in una società multi-etnica», afferma il presidente nazionale del Csi, Vittorio Bosio. «In tutta Italia, purtroppo, non fanno notizia i moltissimi casi di integrazione di successo che conosce il Csi quotidianamente sui propri campi e palestre, come questo di Bak. Credo che in tempi di disorientamento e di rifiuto del diverso, il modello sociale da cui ripartire sia quello trasversale di una reale sinergia tra chi cresce ed educa i nostri giovani. In questo contesto, lo sport e le nostre società sportive da 75 anni combattono la sfida educativa più difficile: quella cioè di rendere “normale” la cultura dell'incontro».

Per abbracciare idealmente, e come segno di vicinanza al giovane atleta, nato in Senegal, e laureatosi nel 2018, a Cles (Tn) campione nazionale Senior maschile nei 400m e negli 800m (nella foto Bakary con la maglia di campione nazionale), con al collo anche un argento nei 200m, il Centro Sportivo Italiano ha lanciato sui social la campagna #IoStoConBak, dando così la possibilità di sostenere ed incoraggiare il ragazzo e la comunità, che lo ha accolto con affetto e simpatia.

In apertura Nakary sul podio Csi