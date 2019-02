Sensuability, per un San Valentino senza censure

Because of my body, un docufilm sull’assistenza sessuale alle persone disabili L'assistente sessuale è ormai una realtà in Olanda, Germania, Danimarca, Svizzera. In Italia, invece, non esiste questa figura professionale. Ma nella dimensione della persona è inscritta quella naturale inclinazione ad amare e ad essere amati, e il bisogno di amore si riempie anche attraverso la sessualità