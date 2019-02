Se i radical chic finiscono nel mirino

Lei è un laureto in Filosofia. Nell'accezione comune, la Sua laurea è inutile a trovare un posto di lavoro e, presumibilmente, scrivendo un libro può attirarsi anche la definizione di "radical chic". Si sente un radical chic? quanto Le va stretta una definizione del genere?

La filosofia non è una competenza, ma un metodo che si può applicare a ogni attività. In questo senso non credo che offra meno possibilità di altre lauree. Anzi. Ho usato quello che ho imparato studiando filosofia in ogni cosa che ho fatto, per lavori anche molto lontani da quelli propriamente filosofici. La filosofia ti insegna che non c’è niente di troppo difficile, da capire o fare. Su un piano filosofico, l’uso di ‘radical chic’ non ha alcun senso. È ormai una sigla che viene applicata a chiunque ponga critiche anche culturali al sentire dominante. Anche a chi non è radical e non è chic. Quindi anche a me. Nonostante questo nel libro cerco di fare i conti con l’utilizzo che si fa dell’espressione.

Nel suo libro, che si apre con un omicidio ai danni di Prospero - un "radical chic" appunto - appaiono spesso correzioni a parole troppo complicate o desuete. A proporre queste correzioni stilistiche è un'Autorità Garante per la Semplificazione della Legge Italiana: invenzione letteraria che colora il libro dei commenti esterni di questo Ugo Nucci, il Funzionario Redattore che corregge il suo libro mentre lo leggiamo. La semplificazione del linguaggio è un fenomeno culturale che sta attraversando il Paese. Secondo lei l'impoverimento linguistico e culturale dei nostri tempi aiuta a comprendersi di più?

La semplificazione rende più difficile la comprensione reciproca perché tramuta tutto il dibattito pubblico in una scelta tra buoni e cattivi, bianchi e neri, ignoranti e colti, mentre la realtà è sempre più complessa e sfumata. Il confronto, la comprensione, possono avvenire solo in un terreno aperto. L’unico dialogo possibile, quando si fronteggiano due fazioni incapaci di addentrarsi nel territorio sfumato della complessità, è la guerra.