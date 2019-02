A Genova la nuova frontiera della tecnologia in aiuto della salute

«In occasione di questo importante raduno internazionale di studiosi da tutto il mondo», spiega Caterina Pistarini (nella foto), direttore dell’Ics Maugeri Genova, neurologa, past president della Società Italiana di Riabilitazione neurologica Sirn, e componente del Presidium Wfnr, «abbiamo voluto creare un momento di divulgazione per la cittadinanza. L’innovazione in campo biomedico costituisce infatti, - soprattutto in Liguria e a Genova, con la presenza di realtà di ricerca prestigiose, come l’Ateneo, l’IIT e il raccordo con il mondo delle imprese rappresentato dal Polo Ligure delle Scienze della vita - un patrimonio di conoscenze che richiede di essere comunicato ai cittadini, favorendo una riflessione pubblica, in un momento in cui, specialmente, in campo medico, l’accesso illimitato alle informazioni rischia di diventare in molti casi fonte di confusione per un sistema sociale, che vuole invece sviluppare una cultura per la salute di tutti».

«Queste iniziative intendono radunare ricercatori, clinici, ingegneri e imprenditori interessati all’innovazione in ambito riabilitativo», spiega Vittorio Sanguineti, professore di bioingegneria presso l’ateneo genovese e presidente del comitato tecnico-scientifico del Polo Ligure delle Scienze della Vita. «Servono competenze e approcci diversi per sviluppare soluzioni sempre più efficaci e personalizzate. La Liguria può avere un ruolo trainante in questo ambito, per la presenza di eccellenze nella ricerca e per le sue caratteristiche demografiche, che ne fanno un laboratorio naturale per la sperimentazione di tecnologie e dispositivi a supporto delle condizioni croniche, soprattutto quelle legate all’invecchiamento».

