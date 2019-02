Anche VITA a “Fa’ la cosa giusta!”

L’​accoglienza ​è un tema di grande attualità, ma spesso affrontato con presupposti totalmente fuorvianti e con framing perlopiù allarmistici.

“Il barcone arriva arriva! o il barcone arriva a riva?” un incontro con ​Cecilia Strada ​e Alessandro Bergonzoni, ​che con profondità, ironia e gusto del calembour presenteranno il progetto ​Mediterranea. Saving Humans, ​la nave della rete di realtà della società civile attiva da novembre nelle acque del Mediterraneo centrale, dopo che gran parte delle ONG sono state costrette ad abbandonarlo.

Un incontro metterà a confronto i modelli che funzionano per facilitare l’integrazione, con un particolare focus sul tema dell'accoglienza in famiglia, indagando come questo modello ambisca a garantire beni e diritti fondamentali ed a costruire un rapporto di fiducia verso se stessi e gli altri. Un riferimento specifico sarà dedicato ai cambiamenti che introdotti dal Decreto Sicurezza e alle prospettive future dell’accoglienza nel nostro Paese. Parteciperanno ​Refugees Welcome, Caritas Ambrosiana ​e ​Ciac Onlus​, moderati da Roberto Guaglianone.

Nel 2017 il sistema d’accoglienza italiano ha ospitato 18.303 minori stranieri non accompagnati, l’83,7% ha tra i 16 e i 17 anni, tra loro ci sono gruppi particolarmente vulnerabili come i piccolissimi, le ragazze e gli irreperibili. I minori sotto i 14 anni sono 1.229, pari al 6,7% dei presenti, di cui 116 (0,6%) hanno meno di 6 anni. 1 Sono minori soli, accolti in un paese che non conoscono dove incontrano ostacoli e dove i processi d’integrazione che passano dall’apprendimento della lingua all’inserimento scolastico e lavorativo non sono sempre facili ed inclusivi. Un appuntamento presenterà le forme di accoglienza esistenti, dalla famiglia al ruolo del tutore, ascoltando esperienze dirette e dando spazio ai nuovi progetti che si stanno sviluppando.

IBBY Italia - Comitato Lombardia e​ ​Nati per leggere Lombardia porteranno in fiera ​Mamma lingua​, una mostra, accompagnata da una bibliografia che comprende 127 libri di qualità per bambini in età prescolare in ​7 lingue ​(albanese, arabo, cinese, francese, inglese rumeno e spagnolo), per far scoprire ai bambini che esistono lingue differenti dalla propria, affinché si sentano cittadini del mondo. Un progetto che ha già coinvolto 90 bibliotecari in Lombardia e ha reso disponibili 1964 copie dei libri contenuti nella bibliografia per il prestito nelle biblioteche di Milano e provincia.

Per l'occasione VITA ha organizzato un incontro dal titolo "Le buone ragioni non bastano. Comunicare, disseminare, convincere", in programma domenica 10 marzo alle ore 16 in piazza Pace e partecipazione all'interno di Fiera MIlanocity.

Viviamo in un periodo in cui le buone ragioni sono spesso afone e troppe volte fraintese. Colpa, certo, delle fake news, di un discorso pubblico diventato vieppiù volgare e grossolano, di spazi di comunicazione sempre più impermeabili e blindati, ma anche responsabilità di una certa autoreferenzialità e di una supposta superiorità morale dei soggetti del sociale e dei loro comunicatori. Eppure non possiamo sottrarci ad una comunicazione in uscita che provi a convincere anche i più lontani. Ma come? Quattro esperienze per esempio.

Intervengono: Stefano Arduini, direttore di Vita; Miriam Giovanzana, direttore di Terre di Mezzo; Rossana Cavallari, esperta di comunicazione etica; Donata Columbro, attivista digitale e Marco Dotti, docente di nuove professioni dell'editoria Univ. di Pavia.