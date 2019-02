Decidere della propria vita, con una disabilità intellettiva: i giusti sostegni per farlo

In particolare sono stati prodotti:

Toolkit per le famiglie;

Toolkit per le persone con disabilità;

Toolkit per gli operatori sociali-educativi;

Toolkit per operatori del sistema legale e di giustizia;

Analisi del sistema giuridico italiano a cura dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

Risultati della Consultazione Pubblica;

Studio approfondito sulle pratiche promettenti di sostegno alla presa di decisione a cura dei ricercatori CESPEF – Centro Studi Pedagogici sulla vita matrimoniale e familiare – dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Brescia;

Un numero tematico della rivista “La Rosa Blu” Anffas.

Possiamo affermare che l’iniziativa progettuale è stata proficua e ricca sia in termini di collaborazioni che di produzione di risultati. Ma è innegabile che, trattandosi di un campo d’azione complesso e di un processo le cui dinamiche sono ancora in larga parte da definire ed approfondire, il tutto va considerato come una solida base dalla quale partire per interventi in materia ai vari livelli.

Proprio in tale ottica sono state redatte 5 raccomandazioni per i “decisori politici” che vanno dalla richiesta di urgente e definitiva cancellazione della legge sull’interdizione ed inabilitazione, previo rafforzamento e miglioramento della legge 6 del 2004 sull’amministrazione di sostegno, alla richiesta di garantire, anche alle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, di avere accesso al diritto di voto supportato.

È stato così posto un ulteriore importante tassello nel percorso verso il riconoscimento del diritto delle persone con disabilità intellettive di ricevere adeguati sostegni per fare scelte, prendere decisioni e partecipare attivamente alla vita della comunità, in condizioni di pari opportunità con gli altri. Anffas proseguirà nel dialogo e confronto a tutti i livelli per promuovere la concreta applicazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità per vedere compiuti i necessari mutamenti, non solo giuridico normativi, ma soprattutto culturali senza i quali il diritto delle persone con disabilità ad essere cittadini alla pari degli altri continuerà ad essere negato.

Gli autori

Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas

Gianfranco de Robertis, consulente legale Anffas Nazionale

Emanuela Bertini, Direttore Generale Anffas Nazionale

Roberta Speziale, Responsabile Area Relazioni Istituzionali, Advocay e Comunicazione Anffas Nazionale