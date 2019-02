Firmato un protocollo d’intesa con DonatoriNati

DonatoriNati, l’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato, e AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue, hanno siglato oggi a Roma (presso la sede di Avis comunale Roma), un importante protocollo d’intesa.



L’accordo prevede che DonatoriNati si impegni a promuovere le donazioni periodiche dei suoi soci e sostenitori anche attraverso le strutture AVIS, sia a livello locale che regionale, al fine di favorire il conseguimento dell’autosufficienza nazionale per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati e una diffusa coscienza trasfusionale sul territorio nazionale.



AVIS, invece, collaborerà a livello locale invitando le proprie strutture a favorire i gruppi donatori dell’ADVPS, sostenendo le donazioni, sia nei Servizi Trasfusionali convenzionati sia presso le Unità di raccolta gestite dall’Associazione.



«Siamo molto contenti di questo accordo», spiegano il presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola, e il referente associativo per i protocolli d’intesa, Marco Denti.

«La Polizia di Stato e l’AVIS, pur nella diversità di compiti e scopi, svolgono un prezioso servizio per tutta la nostra comunità. Questo protocollo in tema donazione di sangue rafforza ulteriormente la nostra amicizia e ci ricorda quanto sia importante lavorare insieme per l’autosufficienza di sangue ed emocomponenti».

Il protocollo, inoltre, punta a rendere possibile, in situazioni di maxi-emergenza e sulla base delle indicazioni fornite dalle istituzioni preposte, l’immediata disponibilità di donazioni di sangue ed emocomponenti.

«La firma di questo protocollo d’intesa», spiega il presidente di DonatoriNati, Claudio Saltari, «rappresenta un passo concreto, e allo stesso tempo straordinario, nel comune impegno in favore di chi ha più bisogno. Quando è nata l’Associazione Donatori della Polizia di Stato, ormai quasi 15 anni fa, si è posta l’obiettivo di aggiungersi alle altre associazioni che già si occupavano del tema della donazione di sangue. Essendo poliziotti, abbiamo interpretato questa missione come un ulteriore dovere – oltre a quelli cui ci impone la nostra professione – verso la collettività, e in piena sintonia con la linea di pensiero del nostro Presidente Onorario, Prefetto Franco Gabrielli – Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, di “ESSERCI SEMPRE”.

L’accordo di oggi con Avis permetterà quindi ai tanti donatori poliziotti di poter dare il proprio contributo anche in quelle regioni dove la nostra associazione non è formalmente presente. Insieme si è più forti. Insieme possiamo dare un aiuto ancora maggiore a chi è meno fortunato».