Gli oggetti ci guardano. Il design secondo Mendini

Che relazione c’è tra questa parola e il suo lavoro di architetto e di designer?

Un secolo dopo una storia simile toccò a Tommaso Campanella, messo sotto tiro per la sua Città del sole. Lui fu più furbo, si finse pazzo e non lo uccisero. Utopia dunque è un’idea di città. Utopia come fenomeno attualissimo di intendere il mondo, nel suo senso più elementare.

E il legame tra utopia e produzione come funziona?

Le definizioni di utopia sono tantissime e sono personali. Ma l’utopista è sempre fondamentalmente realista. Il telefonino che abbiamo tra le mani 70 anni fa era utopia. Chi avrebbe pensato che oggi avremmo potuto parlare con un amico in Australia senza muoverci di un passo? Questo è uno strumento magico, chi ci ha lavorato ha realizzato un’utopia. Dunque è utopista e realista.

Il funzionalismo tarpa le ali all’utopia…

Il design, quando l’obiettivo è solo funzionalista, è scadente. L’obiettivo deve contenere sempre un tentativo di magia. I realisti freddi non funzionano. Il troppo scientismo non produce niente di buono.

Lei ha detto che il design ha una funzione di critica sociale. In che senso?

Certo design fa questo. Deve essere anche irritante, deve scuotere, deve indurre a fare domande. Se dai una cosa non del tutto logica a una persona, crei una tensione, ad esempio modificando la scala di un oggetto e facendolo un po’ più piccolo del solito, oppure accostando due colori che non stanno bene insieme. Io spesso ricorro anche all’antropomorfismo. Do gli occhi ad un oggetto, facendo in modo che sia lui a guardarti. Per questo mi interessa molto il kitsch. Penso che davvero ironia e autoironia siano fattori importanti per arginare la retorica e l’accademismo.

Il rischio è quello di un design troppo corretto?

Mi dà fastidio quando certi input vengono subiti e diventano delle mode. Quando la correttezza morale o la sostenibilità si trasforma in escamotage di marketing e alla fine si riduce ad essere solo nuova merce. Ho in mente l’esempio dell’alimentazione bio. L’enfasi del cibo sano e del cibo per tutti alla fine confluisce nell’ideologia del gotha, quella delle stelle Michelin. Diventa un’ennesima occasione per distribuire merce di lusso. Ci si appella a un fatto morale per sgusciarci dentro e per sfruttarlo.

Cattivo design, dunque?

Sì, non il solo. C’è anche quello legato agli eccessi di lusso e di edonismo, sì cattivo gusto anche morale.

E il suo design come lo definirebbe?

Lavoro sulle architetture e sugli oggetti in modo un po’ immateriale e letterario e considero i progetti come catene di aneddoti strutturati. Come ha fatto Proust nella Recherche, che è una specie di taccuino di appunti reimmaginato e riorganizzato come un romanzo. Anche gli oggetti e anche le architetture hanno questo tipo di vocazione. L’architettura in genere è trattata come spazio geometrico, invece credo che possa essere vista sotto forma di spazio psichico e addirittura di spazio psicanalitico. A volte per progettare mi è capitato di dialogare con il cliente e il suo psicanalista, perché l’architettura c’entra con il cervello della persona, è una dilatazione della sua aura. Ad esempio, ho fatto installazioni che ho chiamato “architetture sussurranti”, applicando il concetto che se avvicino l’orecchio a un muro si può percorrere la storia delle persone che hanno convissuto con quel muro. E il muro ti sussurra o ti grida le sue gioie, le sue fatiche e i suoi dolori.

Veniamo a Milano, la sua città. Ma anche la città di tutti i grandi design italiani. Non ha la fama di città che castra l’utopia?

È una lettura che ci sta. È quell’aspetto della capacità pratica dei milanesi di lavorare sempre a testa bassa, che un po’ la umilia. Ma poi Milano è anche Leonardo. È il Duomo, una delle architetture più strabilianti del mondo. I puristi lo criticano, proprio perché è un’architettura un po’ assurda. Per me una cosa meravigliosa, che ha dentro di sé anche il funzionalismo del gotico, anche se il funzionalismo poco c’entra con una chiesa. Milano ha avuto anche una stagione magica, nel dopoguerra, grazie a quella sua capacità di affinare l’artigianato e la sua qualità. Allora accadde che giovani architetti e giovani artigiani si misero insieme e hanno fatto una specie di industria. Una pre-industria che poi sarebbe diventata Cassina, Kartell e così via. A Milano si erano creati dei sovra-atelier. Cioè degli atelier para artigianali, dove le manualità più straordinarie lavoravano fianco a fianco con i designer. Si formavano coppie formidabili con legami simili a quelli che permisero il Rinascimento.

E ora invece?

Quel ciclo si è esaurito. Gli industriali iniziano ad essere alla fine del loro mandato, perché mostrano una sorta di incapacità di reazione geniale alla situazione; hanno un po’ rinunciato alla loro missione vera di industriali. Inoltre il metodo di lavoro con le royalties è sorpassato, esclusi pochi casi straordinari. Un designer di oggi che cercasse di vivere con quelle, sino ai 45 anni ci caverebbe al massimo i soldi per il cappuccino della domenica. Per questo in tanti hanno scelto la strada dell’autocostruzione, di mettere in piedi delle microindustrie, con un recupero del sapere dei vari artigianati.

Quindi non è così pessimista…

No. Ma dobbiamo riconoscere che Olanda, Germania, Gran Bretagna stanno mettendo in mostra maggiori talenti che non l’Italia. C’è una spiegazione: l’eccesso dei padri. Accadde la stessa cosa quando Alvar Aalto morì, in Finlandia ci fu il deserto per una generazione e mezza. Ora a Milano restiamo solo io e Mari…