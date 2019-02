Care famiglie, volete accogliere? Fate come noi: mettetevi in rete

«In Africa dicono che per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Noi abbiamo capito che per crescere un minore non accompagnato ci vuole un’intera città», racconta Elena Granata. Elena vive a Milano, è mamma di tre figli adolescenti e docente di Urbanistica al Politecnico di Milano. Una vita piena di impegni, responsabilità e relazioni, dove però c’è spazio per accorgersi di chi è in difficoltà. Ed è così che oggi Elena è il motore di una rete di famiglie milanesi che ospitano quei ragazzi, non ancora maggiorenni (ma spesso l’esperienza di prolunga anche dopo il compimento dei 18 anni), che lasciano da soli l’Africa e che, sfidando il Mediterraneo, arrivano nel nostro Paese in cerca di un futuro.

Tutto partì quando...

«Siamo partite nel 2017» prosegue Elena. «Io e le mie sorelle, Anna e Chiara, con le nostre rispettive famiglie, abbiamo aderito a “Fare sistema oltre l’accoglienza”, programma promosso da Amu-Azione per un Mondo Unito, Afn-Azione per Famiglie Nuove e Fo.Co.-Formazione e Comunione. In particolare, abbiamo accolto per alcuni giorni, durante le vacanze di Pasqua, alcuni minori che erano ospitati in strutture di accoglienza in Sicilia». «Tutto è iniziato con quella vacanza e non è più finito», continua Anna, sorella di Elena.

«Da noi è arrivato Bakary, all’epoca 17enne, proveniente dal Gambia. La nostra casa non è grande, per ospitarlo abbiamo messo un letto in salotto, dietro a un paravento. Quei giorni di vacanza sono stati un tempo denso di condivisione e conoscenza. Abbiamo costruito una fiducia reciproca molto in fretta, perché le mura di casa accorciano i tempi. E così, l’ultimo giorno, gli abbiamo chiesto se era disponibile a lasciare la comunità di accoglienza e a venire a vivere da noi, appena compiuti i 18 anni. Ci siamo dati da fare e gli abbiamo trovato un lavoro in un orto alle porte di Milano. Ormai Bakary è parte integrante della famiglia». «Ricordo ancora quella sera in cui Sekou, che arriva dalla Guinea, mi ha chiesto: “Perché mi ospiti?”» dice Elena. «La risposta non me l’ha suggerita la fede, né la cultura, ma solo l’umanità: “perché se uno dei miei figli fosse da solo al di là del Mediterraneo, vorrei che qualcuno lo accogliesse come faccio con te”».