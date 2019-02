Raccolte fondi, conta di più il fundraiser o il fundraising?

Dal momento che è l’anno dedicato al New Fundraiser, non poteva mancare un filone di sessioni focalizzate sulla crescita professionale: un approfondimento sulle tecniche del public speaking, una carrellata delle strategie più efficaci di LinkedIn per self marketing, i migliori consigli per buttarsi in una carriera internazionale e come riuscire gestire correttamente un complesso network di consulenti. Per non parlare dei trucchi per aprire la mente e farsi venire idee nuove e originali quasi…a comando!

Ci sarà inoltre un approfondimento sul tema della privacy e della nuova normativa GDPR: una sessione speciale e super concreta in cui verranno sviscerati tutti i principali punti di contatto tra le nuove regole e le organizzazioni non profit. Il focus sarà infatti non solo sull’aspetto puramente giuridico, ma anche su quelli tecnici e organizzativi interni delle onp.

I settori coinvolti nel fundraising sono tantissimi e al Festival si cerca di toccarli tutti. Per questo ci saranno sessioni dedicate al fundraising per la politica, con casi reali da analizzare; al fundraising per le università, la Columbia University racconta come riesce a trovare e fidelizzare i propri donatori; e fundraising per le organizzazioni complesse, con cause difficili o che ricevono già fondi come per esempio il caso del CERN di Ginevra. Ci saranno talk dedicati anche ai nuovi metodi di finanziamento delle organizzazioni e all’impact investing.

Un settore su tutti sarà sotto i riflettori: quello della cultura grazie al Laboratorio sul Fundraising per la cultura, guidato da Massimo Coen Cagli. Tre ore di lavoro per conoscere il settore, analizzare casi di successo nazionali e internazionali e mettere le mani su una strategia concreta di ricerca di potenziali donatori. Da non perdere.