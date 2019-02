A Trento il Festival dei Care Leavers

I temi al centro del Festival sono proprio i percorsi di attivazione peer to peer per i care leavers, i loro contributi al lavoro sociale e alla formazione dei professionisti. Alle tavole rotonde partecipa tra gli altri Giovanna Messere dello staff di Filomena Albano, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che prenderà parte al tavolo su: “Promuovere partecipazione nell’ambito della cura e della protezione di bambini e adolescenti. Una questione di diritti e di agency”. Due i laboratori pomeridiani uno dedicato alla formazione e rivolto ai care leavers disponibili e interessati ad attivarsi in percorsi di formazione rivolti agli assistenti sociale e un secondo che vedrà la partecipazione tra gli altri di Carrie Harrop della Care Leavers Association Uk e che affronterà il supporto peer to peer tea ragazzi e ragazze in uscita da percorsi di accoglienza (per dettagli sul programma qui e nell'immagine).

L’associazione Agevolando è oggi presente in 13 regioni e l’evento di Trento è il primo di questo genere «speriamo che diventi un appuntamento fisso che mostri quello che i ragazzi possono fare per migliorare la loro condizione. Un evento serio ma non serioso», osserva Cecilia Dante che sottolinea i risultati ottenuti in questi anni come la nascita del primo fondo per i neomaggiorenni «e quello che vorremmo far nascere: un rapporto diverso tra professionisti e care leavers». Da ricordare come da anni i ragazzi neomaggiorenni chiedano una loro maggiore partecipazione alle decisioni sul loro futuro perché sono altri che decidono per loro «due anni fa in un convegno a Roma abbiamo chiesto agli assistenti sociali “perché quando dovete allontanare un ragazzo dalla famiglia d’origine venite a scuola con i carabinieri a sirene spiegate? Perché non lo fare con un’attenzione e una sensibilità maggiore?” Da lì diverse istituzioni si sono prese degli impegni, sono state colte le istanze dei ragazzi e quelle dei servizi ed è nato il progetto della formazione per gli assistenti sociali ed è una cosa che faremo anche con i giornalisti perché è importante che sappiano di cosa parlano quando informano sui bambini e i ragazzi che crescono fuori famiglia».

L’appuntamento di Trento, promosso oltre che da Agevolando dal Care Leavers Network, dal Cnca e dall’Ordine degli Assistenti sociali nelle sue parti a iscrizione è andato sold-out «un motivo di grande soddisfazione per noi»,conclude Cecilia Dante.