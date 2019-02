Infanzia: visione strategica cercasi

La povertà dei bambini è la povertà delle loro famiglie. A questo proposito è indispensabile partire da una prima fondamentale distinzione, quella tra povertà di breve periodo - frutto dell’improvvisa disoccupazione di uno o di entrambi i genitori - e quella “strutturale”, che si tramanda di generazione in generazione. Se nel primo caso possono bastare misure di sostegno al reddito, nel secondo caso si devono attivare interventi integrati, che tengano conto della complessità del problema. Infatti, la condizione di povertà di un bambino è multidimensionale: è povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimentazione e scarsa cura della salute, carenza di servizi, di opportunità educative e di apprendimento non formale. Per questo qualsiasi intervento di contrasto alla povertà deve essere pensato in un’ottica globale e non esaurirsi nel sostegno materiale alle famiglie.

Le proposte dell’Autorità

Contro le povertà minorili risulta prioritario dare attuazione a una misura che è prevista dalla Costituzione e che mira a rimuovere gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Mi riferisco alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, quanto meno per quanto attiene ai diritti sociali e civili di bambini e adolescenti, indispensabile per garantire eguaglianza e pari opportunità a tutte le persone di minore età in ciascuna regione.

Occorre poi attivare una regia unitaria delle misure di contrasto alla povertà pubbliche e private, nazionali e locali, accompagnata da una capillare rete di servizi territoriali - ancora carente e con troppe differenze tra il nord e il sud del Paese - per costruire una visione strategica di lungo periodo.

Le misure di contrasto alla povertà devono inoltre essere affiancate da interventi strutturali e coordinati che rafforzino la rete educativa e sociale, attraverso un ampliamento dell’offerta di opportunità: dalle scuole aperte al territorio alle mense scolastiche per tutti, dal sostegno alla genitorialità ai progetti attivati ad esempio nell’ambito del fondo di contrasto alla povertà educativa, all’organizzazione di attività che potenziano il ben-essere, come la danza, l’arte, la lettura e la musica. Si potrebbero fare tanti altri esempi di questo genere, ma la cosa che mi preme sottolineare è che interventi simili non devono essere lasciati solo all’iniziativa e alla sensibilità ma diventare parte di un sistema strutturato.

Indispensabile risulta pure mettere in atto interventi immediati, appropriati e precoci di contrasto alla dispersione scolastica attraverso un coordinamento tra uffici scolastici, servizi sociali e tribunali per i minorenni.

Occorre infine pensare all’introduzione di forme di accompagnamento delle famiglie povere nel percorso di conquista dell’autonomia. Le persone in povertà “strutturale”, infatti, hanno appreso dalle esperienze negative della vita a non credere nelle proprie capacità, a essere inefficaci e a non credere in se stesse. Si potrebbe affiancare a ciascuna famiglia in condizione di fragilità una figura qualificata che possa supportarla per esempio nella gestione del bilancio, nella ricerca del lavoro o nell’individuazione di progetti educativi per i bambini, per aiutarne il cammino verso l’autonomia.

*Filomena Albano – Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza