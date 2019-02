L’ultimo saluto a Elena, la prostituta nigeriana morta nel silenzio

Il sacerdote ha quindi invitato Suor Chiara che così ha ricordato Elena: «Era sempre con il sorriso, la sua vita era un inno alla vita, amava vivere e questo amore lo ha trasmesso a tutti noi. Era innamorata di Maria, della Mamma, la prima volta che ci siamo incontrati mi ha chiesto la collana della Madonna miracolosa, si aggrappava e si stringeva a lei ed io sono sicura che adesso Elena sarà avvolta dal manto di Maria e dal cielo continuerà a sorridere con Gesù».

Le parole di Suor Chiara sono state seguite dal canto corale e commosso della comunità nigeriana e dal salmo con il ritornello In the name of Jesus, nel nome di Gesù, per ricordare che tutti gli uomini sono uguali, «italiani e immigrati».

Nel frattempo la superstrada SS385 è stata teatro di un’importante operazione di polizia che su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania ha tratto in arresto cinque responsabili per i delitti di tratta di persone pluriaggravata, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravato e sfruttamento della prostituzione. L’operazione è nata dalla denuncia di una minorenne, non accompagnata al momento dello sbarco in Italia e subito costretta a prostituirsi. Dalle indagini è emerso un vero e proprio sistema di reclutamento di persone dal proprio paese d’origine, che anche attraverso riti voodoo erano destinate al mercato della prostituzione. Secondo la ricostruzione della Procura, spicca in particolare la figura di due sorelle che abitavano proprio a Catania ed erano supportate da un uomo, arrestato a Tivoli, che si occupava del prelievo delle ragazze nelle strutture, dell’avvio dell’iter burocratico per il rilascio del permesso di soggiorno e quindi del trasferimento a Catania. Tra gli arrestati c’è anche un altro uomo che gestiva le postazioni delle ragazze in un preciso tratto della SS385 facendosi pagare intorno ai 100 euro al mese e chiedendo supporto ad altre vittime che così potevano avanzare di carriera.