Safez Zec, il dolore delle migrazioni nelle sue grandi tele

«Safet non illustra, ma in silenzio rende invocazioni gli abbracci, le mani tese, le mani abbandonate. Raramente si è feriti da altre opere contemporanee come dalle sue: ferite che permettono all’altro di penetrare fino al nostro cuore e ci rendono capaci di compassione», secondo il fondatore della comunità di Bose, Enzo Bianchi.

Per l’occasione la chiesa del Caravita propone un calendario di incontri incentrati sulla tematica migratoria: film, spettacoli teatrali e musicali, poesia, dibattiti, approfondimenti per «uno sguardo chiaro e fruibile del fenomeno migratorio, della disuguaglianza e della diversità, delle cause e delle possibili prospettive di una realtà che coinvolge tutti», come spiegano gli organizzatori.