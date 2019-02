Tutta l'Ail in udienza da Papa Francesco

Il 2019 è un anno molto importante per l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma. È l’anno nel quale ricorre il cinquantenario dalla sua fondazione, occasione per ripercorrere le tappe che hanno portato Ail a crescere e diventare punto di riferimento per i pazienti ematologici e le loro famiglie. Il via alle celebrazioni sarà dato dall’incontro di Papa Francesco con i 6mila volontari, pazienti e amici di Ail che con gioia e grande emozione affolleranno l’Aula Paolo VI per l’udienza generale. Sabato 2 marzo alle ore 12 la comunità di Ail, con i volontari delle sue 81 sezioni provinciali, pazienti e familiari, medici e ricercatori, arriverà da tutta Italia per incontrare Papa Francesco, guidata dal professor Sergio Amadori, presidente nazionale Ail e dal dottor Francesco Gesualdi, Direttore generale dell’associazione, presso l’Aula Paolo VI della Città del Vaticano.